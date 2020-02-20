Российский комик Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, похвастался кадрами с горнолыжного курорта в Италии

Как передает Politeka.net, артист поделился в своем микроблоге в Инстаграм видео, на котором спускается с лыжной трассы (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). В кадре мы видим мчащегося впереди шестилетнего Гарри, сына Галкина, а сам артист спускается сзади, держа в руке телефон и снимая происходящее.

Удивительно, насколько быстро маленький сын Галкина освоил этот вид спорта. В комментариях под постом комик ответил, что прошло всего три дня, как Гарри впервые стал на лыжи.

"Ну, за Гариком не угнаться уже! Обогнал и меня, и брата, и Лизу, и тренера, и ещё кучу незнакомых людей 😂⛷", - написал в соцсети восторженный отец.

Поклонники за один час успели более 250 000 раз поставить "сердечко" этому ролику. Пользователи сети нахваливают звезду и его отпрыска.

"Гарик не боится камеру разбить - потому и не угнаться😂🙌☝🏼"

"Во сколько лет поставили деток на лыжи?" - "три дня назад"

"Вот это чемпион!!! Какой молодец, какой бесстрашный 👍"

"Такой малыш, а так ловко получается!😍"

"У меня Аж голова закружилась👍"

"Как вы едете так быстро и снимаете😬, аж дыхание перехватило ⛷️"

Ранее мы сообщали, Галкин показывал в "сториз", как двойняшки - Гарри, о котором речь выше, и его сестричка Лиза - учатся кататься на лыжах. В частности, гордый отец похвастался, что малыши впервые оказались на горном заснеженном склоне и на ура усвоили инструктаж, а также научились правильно поворачивать.

«Впервые на склоне, но чувствуют себя уверенно. Молодцы», - прокомментировал артист.

Напомним, что Алла Пугачева променяла Галкина на другого в День всех влюбленных: "она призналась, что...".

Также Politeka писала, что Максим Галкин ошарашил новыми кадрами с маленькой дочерью Лизой: «Пока Алла спит...».