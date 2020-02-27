Рэпер Серега (Сергей Пархоменко) забрал детей у биологической матери и не показывает их ей

Бывшая жена Сереги Полина Ололо заявляет, что мужчина удерживает их совместных детей и не дает встреч. Она не знает, где находятся ее сыновья и не может с ними говорить по телефону. Об этом передает "Сегодня".

"Мой бывший муж Сергей Пархоменко забрал детей и в последнее время препятствует нашим встречам, контакту, и я не знаю, где они находятся, он тщательно скрывает их. История длится полгода. Но последние месяцы вообще какой-то беспредел. Отдала я их на месяц к нему на отдых, потом методом провокации он забрал их на 12 месяц. Сейчас я не имею возможности даже поговорить с ними. И, к слову, дети живут с посторонними людьми, а иногда и предоставлены сами себе", – заявила бывшая супруга.

Полина добавляет, что бывший муж ходит по программам и рассказывает, как сам воспитывает своих детей. Она уже готовит заявление в правоохранительные органы на своего бывшего супруга.

"В данный момент Сергей Пархоменко активно посещает телепередачи, высказываясь о том, что он героически воспитывает своих детей самостоятельно, когда на самом деле детей забрали от меня, их матери, и тщательно скрывают их! Детей я не вижу, не слышу, и всем приближенным к их жизни запрещен любой контакт со мной. По этому поводу уже готовится заявление в полицию, и также готовятся документы для подачи в суд на Пархоменко Сергея", – говорит Полина.

Сообщалось, что 42-летний рэпер Серега подал документы на заочное отделение Национального аэрокосмического университета им. М. Жуковского «Харьковский авиационный институт».

«Полиграф – студент ХАИ», – подписал певец снимок.

В учебном заведении журналистам подтвердили информацию о том, что Сергей Пархоменко, а именно таково настоящее имя артиста, 13 августа подал документы в приемную комиссию вуза. Он стал студентом заочного отделения факультета самолетостроения, поскольку является «фанатом авиации».

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