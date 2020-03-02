Знаменитая украинская певица Анна Седокова, удивила стильными кадрами, сделанными во время съемок нового клипа

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

В разделе Стори появились кадры с артисткой, ухаживающей за собой и наносящей макияж. Отметим, в вопросах красоты и внешнего вида уход лицом и телом очень важен, к тому же, он имеет свои особенности в зависимости от сезона.

Сделала яркий макияж артистка, как позже выяснилось, специально для съемок нового клипа. Похоже, предстоящая работа будет отличаться от предыдущих, поскольку звезда позировала не в привычном дерзком и откровенном наряде.

А в серебристом наряде с глубоким декольте и смелыми вырезами по бокам. Также звезда не стала скрывать свою новую прическу с челкой, выставив ту напоказ и акцентировав на этом внимание.

Ранее Анна также рассказала, что села на новую диету. Как выяснилось, она решила отказаться от молока и яиц.

«Неделю назад моя жизнь разделилась на до и после. Я сдала анализ на пищевую совместимость ( он точно называется по другому, если интересно напишу ). Итак, есть ряд продуктов, которые вызывают в моем теле плохую реакцию и я поправляюсь.

Итак, мой вердикт- мне категорический нельзя яйца 🥚 и молочные продукты 😖. Я, человек обожающий все, что связанно с молоком, творожком и кефирчиком, была вынуждена вычеркнуть все это из жизни, если хочу красивую ровную кожу и тело своей мечты», – написала Анна. При этом также в видео в Стори она рассказала о первых результатах.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

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