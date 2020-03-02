Леся Никитюк после отпуска пявилась на важном мероприятии в стильном образе

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию новых фото из отпуска, пишет Politeka.

Недавно Леся решила принять участие в мероприятии по случаю открытия показа известного модельера Андре Тана.

"Вчера состоялся модный детский показ от @nova_kids_magazine! Звездные мамы, звездные дети... шагали по подиуму в красивых платьях от украинских дизайнеров! Но так как у меня нет детей, мама новой почтой передала племянницу. Короче мы вчера клево потусили. Полина открывала показ @andre_tan_official Какой-то дядя сказал, что она может стать моделью... ребенок был очень счастлива и потом, еще пол ночи ходила на каблуках. Дети цветы.", - написала под одним из постов.

При этом после артистка представила видео, сделанное после показа вместе с маленьким мальчиком, заявившим, что станцует с Лесей после того, как примет участие в шоу «Танцы со звездами». Сама Никитюк мило отшутилась, что после этого потеряла сознание.

Ранее в Инстаграме звезды появился необычный фотоколлаж звезды, на котором она позировала сразу в двух разных нарядах.

На первом кадре артистка показала стройную фигуру в белоснежном топе и золотистой мини-юбке. А вот на втором, якобы неудачном кадре, звезда одета в лавандовой майке и джинсовых шортах. Под коллажем звезда спросила у поклонников, какой из кадров им подходит больше и как обычно фанаты позируют на своих кадрах.

Стоит отметить, что во время отдыха звезда часто показывает, как ест и выбирает самые разные вкусности. При этом выглядит артистка довольно стройно. Именно поэтому многие стали интересоваться секретами восхитительной формы.

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