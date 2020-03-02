Знаменитая певица Тина Кароль удивила милым моментом вместе с Даном Баланом на песенном шоу

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

В этот раз на фан-странице звезды в социальной сети Инстаграм появились интригующие кадры, на которых артистка решила показать себя вместе с Даном Баланом, сообщает Politeka.

На съемках нового эфира юбилейного песенного шоу «Голос країни» поклонники пришли в восторг от поведения Тины и откровенностей Дана Балана. Напомним, в этот раз команды с подающими надежды певцами будут формировать: Тина Кароль, Дан Балан, Дима Монатик и семейная пара Потап и Настя Каменских.

Эфир произвёл довольно бурную реакцию среди поклонников. Пока им остается лишь догадываться, что на самом деле происходит между звездами.

Так, в последнем эфире Тина предложила своим коллегам провести разминку и покачать пресс, после выступления одного из участников.

"Ты что, тут ляжешь?", - уточнила Каменских.

Кароль ответила позитивно и улеглась прямо на пол:

"Я умею качать пресс. Пойдем лежать", - сказала она.

После того, как все тренеры, кроме Дана Балана легли на пол, Кароль позвала мужчину к себе и обняла его. Именно последнее и покорило публику.

Слухи о романе украинской певицы и популярного молдавского исполнителя ходят уже давно, а их поклонники внимательно следят за развитием звездных «отношений». Во время концерта «Ніч суперхітів» артисты вновь подогрели интерес к своим отношениям.

Находясь за праздничным столом, Дан Балон и Тина Кароль решили поддержать милую традицию и обменяться подарками. Певец подарил исполнительнице маленького игрушечного кенгуру, напомнив ей об их общем символе.

«В наших отношениях есть особый символ, это "Кенгуруш". Он возник на "Голосі країни". Этим подарком я хочу нам пожелать, чтобы мы в новом году наконец нашли с тобой то, что так давно искали», - заявил Балан.

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