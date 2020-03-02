Леся Никитюк после отпуска удивила архивными кадрами в черном купальнике

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию новых фото из отпуска, пишет Politeka.

Недавно артистка вернулась из отпуска, который провела в Египте. Несмотря на его завершение звезда продолжает делиться кадрами оттуда и удивлять стройной фигурой в купальниках. В этот раз в честь наступления весны артистка показала черный купальник с золотистыми завязками.

«Good morning spring🌸🌸🌸 Всім гарного сонячного тижня🥳», – написала Никитюк под весенним постом в Инстаграм.

Стоит отметить, что во время отдыха звезда часто показывает, как ест и выбирает самые разные вкусности. При этом выглядит артистка довольно стройно. Именно поэтому многие стали интересоваться секретами восхитительной формы.

«Сочный вид», «Шикарная 🔥🔥🔥», «Умница- красавица!!!.. а больше всего рада за твоих родитеоей... какое счастье! Иметь такую успешную:₽)).. красивую дрчь!!!💝», «Ноги длинные такие, и рядом нет меня, ну не порядок же, Леся», «Красатуля», «Прелестница!», «Очень круто свет падает 🔥 горит», «Конфетка🤗👍», «Красота длинноногая😂😂🙌👏 Леся, я тебя обожаю, умничка😉🌹🌹🌹», – написали поклонники.

Также недавно Леся решила принять участие в мероприятии по случаю открытия показа известного модельера Андре Тана.

"Вчера состоялся модный детский показ от @nova_kids_magazine! Звездные мамы, звездные дети... шагали по подиуму в красивых платьях от украинских дизайнеров! Но так как у меня нет детей, мама новой почтой передала племянницу. Короче мы вчера клево потусили. Полина открывала показ @andre_tan_official Какой-то дядя сказал, что она может стать моделью... ребенок был очень счастлива и потом, еще пол ночи ходила на каблуках. Дети цветы.", - написала под одним из постов.

При этом после артистка представила видео, сделанное после показа вместе с маленьким мальчиком, заявившим, что станцует с Лесей после того, как примет участие в шоу «Танцы со звездами». Сама Никитюк мило отшутилась, что после этого потеряла сознание.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру

Как сообщала Politeka, Никитюк показала, как проводит вечер в пикантном виде

Также Politeka писала, что Никитюк удивила видом, засветившись в ресторане