Знаменитая украинская певица Анна Седокова, удивила неожиданным постом с рассказом о насилии над женщинами

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей.

Также Анна, несмотря на резонансные выходки, любит вставать на защиту слабых, забоиться о бездомных животных и удивлять рассказами о благотворительности, что разбавляет ее неоднозначный образ певицы, пишет Рoliteka.net.

Так, певица рассказала об истории женщины, которая подверглась насилию со стороны мужчины. Это немало задело певицу, поэтому она решила выложить эмоциональный пост в Инстаграм:

«Харрасмент, насилие и проявление силы со стороны мужчин. Силы к тому, кто ещё слаб. Эта история произошла сейчас с певицей @dequiine . Я хочу этим постом встать на защиту всех девочек, которые знают, как это, когда к тебе домогается пьяный и резкий или просто взрослый. Я знаю, как это.

Мы должны научиться давать пощечины тем, кто позволяет себе лишнее. Мы должны вместе, поддерживая друг друга, дать понять, что так с нами нельзя . Мы должны прекратить подтанцовывать под песни «Я вы*бу тебя сучка». Девочки хватит быть овцами , имейте уважение к себе . Вы не должны сосать вдвоём реперам пальцы а потом плакать под его тихенькие насмешки», – резко высказалась Анна.

После она также отметила, что много лет женщины боролись за свои права и обесценивать это просто нельзя.

«Девочки, прекратите обесценивать себя , свою душу и свои мечты . Ведь не об этом наши песни. Не стоит ежедневно принимать участие в шоу Холостяк , стоя в очереди из 20 телочек за цветочком и мужиком. #SelfRespect Уважайте себя прежде всего, не позволяйте никому ставить вас на место, на котором вы не желаете находиться», – сделала вывод Анна.

Также в разделе Стори появились кадры с артисткой, ухаживающей за собой и наносящей макияж. Отметим, в вопросах красоты и внешнего вида уход лицом и телом очень важен, к тому же, он имеет свои особенности в зависимости от сезона.

Сделала яркий макияж артистка, как позже выяснилось, специально для съемок нового клипа. Похоже, предстоящая работа будет отличаться от предыдущих, поскольку звезда позировала не в привычном дерзком и откровенном наряде.

А в серебристом наряде с глубоким декольте и смелыми вырезами по бокам. Также звезда не стала скрывать свою новую прическу с челкой, выставив ту напоказ и акцентировав на этом внимание.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

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