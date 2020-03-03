Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха удивила поклонников стильной сменой имиджа

Не так давно артистка решила не только приятно удивить поклонников яркими кадрами, но еще и озадачить сменой образа, сообщает Politeka.

Как известно, звезды украинской группы «НеАнгелы» решили устроить целую серию непрерывных путешествий с концертной программой, поэтому активно готовились к предстоящим концертам. А спустя несколько дней Виктория прекратила обновлять контент в соцсетях, оставив поклонников в недоумении.

Певица решила периодически пропадать из социальных сетей, чтобы дать себе возможность отдохнуть и расслабиться. В этот раз после нескольких дней отсутствия звезда обновила профиль в Инстаграм стильными кадрами.

Так, на представленных фото звезда решила представить "полную боевую готовность" - похоже Виктория собиралась на какое-то мероприятие. Позируя в лифте, звезда похвасталась не только ярким макияжем, акцент которого на яркой помаде, но еще и новым платьем длинной в пол. Леопардовый принт на бледно-желтом платье удачно дополнил и завершил представленный лук.

«Женщина должна быть как хороший фильм: чем больше остаётся места воображению, тем лучше 😉❤️», – написала Виктория, вызвав бурную реакцию в сети.

Ранее звезда показала, позировала в раздельном выблескивающем купальнике. На снимках, где Виктория запечатлена на фоне живописных пейзажей курортных Мальдив, вблизи видны все преимущества ее спортивной и в то же время - женственной фигуры. На фото исполнительница улыбалась и выглядела счастливой.

Украинская знаменитость представила "на справедливый суд" публики в сети целый рад однотипных фото, темноволосая артистка-красавица выглядит на снимках естественно и в глазах многих свойх фанов - очень привлекательной особой.

Помимо прочего, фолловеры звезды отметили ее стильный пляжный костюм, а также спортивную фигуру, добавив, что у Вики "не видно ни грамма жира" на теле.

Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы

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