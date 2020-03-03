Знаменитая украинская певица Анна Седокова продолжает удивлять сеть снимками со своим молодым возлюбленным

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

Не так давно Анна представила себя в новом имидже, показывая, как отдыхает с возлюбленным. Похоже, пара действительно счастлива, ведь с недавнего времени Янис и Анна проводят все больше времени вместе.

После, спустя несколько часов, сам Янис представил кадр из стильной фотосессии с Анной, засветив пикантный кадр у себя в Инстаграме и мило обратившись к поклонникам:

«Первый день весны 2020 года. Давайте идти вперед с теми удивительными эмоциями и чувствами, которые у нас есть. Еще больше и больше. Ставьте цели и продолжайте бороться за них. 🖤», – пишет Янис под новым кадром с Анной.

Как и ожидалось, пользователи сети не были равнодушны и довольно бурно отреагировали на увиденное.

Ранее Анна также рассказала, что села на новую диету. Как выяснилось, она решила отказаться от молока и яиц.

«Неделю назад моя жизнь разделилась на до и после. Я сдала анализ на пищевую совместимость ( он точно называется по другому, если интересно напишу ). Итак, есть ряд продуктов, которые вызывают в моем теле плохую реакцию и я поправляюсь.

Итак, мой вердикт- мне категорический нельзя яйца 🥚 и молочные продукты 😖. Я, человек обожающий все, что связанно с молоком, творожком и кефирчиком, была вынуждена вычеркнуть все это из жизни, если хочу красивую ровную кожу и тело своей мечты», – написала Анна. При этом также в видео в Стори она рассказала о первых результатах.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом