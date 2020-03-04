Любви не прикажешь, поэтому часто разница между людьми не играет никакой роли при выборе партнера. Когда любишь, не важен рост, вес, возраст и финансовое положение человека

Часто так бывает и у звезд. Рoliteka.net вспомнила самые яркие пары, которые вместе несмотря на большую разницу в росте.

Самая популярная пара в украинском шоу-бизнесе, известная своей разницей, это, безусловно, Катя Осадчая и Юрий Горбунов. Осадчая, которая в прошлом была успешной моделью, имеет рост 180 сантиметров. А вот ее муж Юрий Горбунов всего 168 сантиметров.

Но, похоже, пару не смущает эта разница. Они с удовольствием позируют перед камерами и даже ведут совместные проекты.

Уилл Смит выше своей жены Джады на 36 сантиметров. Несмотря на это, пара вместе уже более 20 лет. Отмечается, что супруги отличаются не только ростом, но и характером. Вероятно, это и есть секрет их крепкой любви.

Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж несмотря на карликовость счастлив в браке. Его жена, театральный режиссер Эрика Шмидт, выше своего супруга на 33 сантиметра. Кстати, пара в браке с 2005 года. Они воспитывают двух детей.

Еще одна звезда «Игры престолов», харизматичный актер Джейсон Момоа не только выше своей жены Лизы Боне, но и младше ее на 12 лет. Разница в росте с супругой составляет 40 сантиметров. Но, похоже, влюбленным плевать на условности. Они вместе уже 15 лет.

У украинского боксера Владимира Кличко тоже была миниатюрная подружка, которая родила ему дочку. Актриса Хейден Панеттьер маленькая даже для обычной женщины. Ее рост 153 сантиметра. А вот рост Кличко 198 сантиметров. Разница в 45 сантиметров – это существенно. Хотя вместе они все равно смотрелись гармонично.

Напомним, что Уилл Смитт осуществил свою давнюю мечту: видео яркого события.

Ранее Politeka сообщала, что Катя Осадчая поразила внешностью рядом с Монатиком и Кароль: "Человек-великан".

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