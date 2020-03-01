Українська телеведуча, модель Катя Осадча з'явилася в компанії різних зірок

Зірка опублікувала кілька яскравих кадрів в незвичному вбранні, пише Politeka.net. Красуня позувала в синьому жакеті, який прикрашали ланцюжки, і білих брюках. На голові української знаменитості неможливо не помітити високий білий капелюшок.

Катя позувала поруч з Монатиком і Тіною Кароль. Особливо підкорила друга - на ній було блискуче плаття з глибоким декольте.

"Де можна плідно провести вечір п'ятниці? На роботі 😎😇 скоро у Світському житті все найцікавіше 😆", - написала Осадча.

За 10 годин пост зібрав понад 12 тисяч лайків та багато коментарів.

"Нарешті Тіна", "Ну одні і ті ж обличчя... тільки наряди все міняють! Зовсім не цікаво... Вам треба змінювати формат передачі", "Ви з Тіночкою такі красиві 😻💥", "Осадча прикид жесть🙉😬😬😬🙉🙉🙉", "У Катрусі така шикарна фігура і тут такі штани в неймовірну «зморшку». Катюша гідна кращих штанів 👍", "Захоплююся Вами ❤️", "Неймовірна", "Справі час, потісі година", "Розумниця,👍 красуня👍👍👍👏👏👏", "Кожна передача без Монатіка не обходиться!Давайте як раніше більше всяких новин і нових людей!" "👍Катюша Ви найкраща❤️❤️❤️💯", "Ну ви як людина велетень 🤗 висока і всі хто з вами на фото такі гномики 🤭", "жахливий капелюшок за всю історію світського ...", "Як завжди на висоті 😍", "Дуже гарний образ! Поєднання білого і синього! ", - написали користувачі мережі.О

Нагадаємо, Катя Осадча поділилася фото з чоловіком Юрієм Горбуновим. Щаслива пара позувала біля каміна з келихами.

Модель одягла білу футболку з принтом і піжамні штани. Чоловік зірки був у спортивних штанях і светрі.

Обидва сиділи один навпроти одного, вони дивилися в очі і посміхалися.

"Зимові вечори біля каміна", - написала телеведуча у пості.

Раніше ми писали, що Катя Осадча постала в Жовтневому палаці в Києві.

Вона була в червоному платті з глибоким декольте.

Наряд виділив тонку талію Осадчої і її стегна. Українська знаменитість позувала туфлях-човниках. Завершивобраз - червоний капелюшок.

Нагадаємо, Осадча без макіяжу вразила видом на борту літака.

Як Politeka писала, що ненафарбована Осадча здивувала пілотів літака, від зірки такого не очікували.

Також Politeka повідомляла, що Осадча перетворилася на фатальну жінку і показав, чим спокушає Горбунова.