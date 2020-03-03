37-летняя актриса Светлана Ходченкова, которая снималась в известных фильмах Квартала 95 о "любви в большом городе", предстала в неожиданном образе

Как передает Politeka.net, звезда поделилась новым фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в образе "стервозной красотки". Изюминкой наряда, безусловно, стала шуба с оригинальным узором светлого оттенка. Ходченкова с пышной прической и в солнечных очках, прижав к себе сумочку, наклонилась вперед, пристально всматриваясь куда-то вдаль.

"Как-весна?! Уже?! Ну допустим ..😎", - подписала кадр артистка.

Поклонники за сутки поставили более 30 000 "сердечек", засыпав Светлану комплиментами и расспрашивая, из какого меха сделана шубка. А некоторым актриса показалась похожей на известную британскую певицу Викторию Бекхэм.

"🙌Моя самая любимая! Самая!!! Благодарю за красоту и женственность! За талант и мастерство 🙌"

"На Викторию Бекхэм похожа здесь👍"

"Шикарный вид - отвечаю !!!"

"классная шубка"

"🔥Чудесно выглядите) Красота неописуемая😍"

"Вау! Шикарны, как всегда 😍что за мех?"

"необычное амплуа для Вас, но смотрится 🔥!"

"Прям дама, только без собачки😮👏"

"Красоткаааа💙Шуба...улет)"

"Не жалко?"

Примечательно, что звезда фильмов Владимира Зеленского Ходченкова решила похвастасться роскошной шубой именно в тот момент, когда появилась информация о том, что первая леди отказалась от меха.

Мы сообщали, что украинцы по достоинству оценили поступок Елены. Правда, публично о своем решении жена президента не заявляла. Об отказе от меха сообщил зоо-активист Александр Тодорчук, ссылаясь на свои достоверные источники.

"новина і правда чудова. Настільки, що можна політичну оцінку навіть на паузу поставити.)"; "Чудова позиція і приклад👌"; "Ну теперь ей памятник поставить нужно)"; "Мех давно уже не модно, только старухи носят", - писали в комментариях.

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