37-летняя российская актриса Светлана Ходченкова, снимавшаяся в фильмах "Квартал 95", покорила соцсети необычными кадрами
Как передает Politeka.net, артистка выложила в своем микроблоге в Инстаграм черно-белые фото, на которых предстала практически без одежды и без косметики. Судя по лямке, на Светлане майка. На первом кадре ее лицо с легкой улыбкой крупным планом, она прижала руку к щеке, а взгляд опустила вниз. На запястье красуется тонкая нить с бусинами. Второй кадр получился слегка размытым (скорее всего, так и задумывалось). Актриса задрала голову и прислонилась к стене.
Ходченкова подписала кадры сломом "mood", что с английского языка - "настроение".
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Большинство фанатов актрисы поняли ее загадочное "настроение" и расхвалили за креативность. Однако, нашлись и те, для которых такой образ - чересчур непонятный.
"Без мэйка хороша🌹🔥"
"Какие то фотки мутные, непонятные🤷♀️"
"Святая простота🌟💕"
"МОНА ЛИЗА!!!!!"
"Божественная красота! Светлана, я восхищаюсь вами🔥"
"Необычная актриса 😊"
"Какой же ты ангел. Нежный. Домашний."
Ранее мы сообщали, длинноногая Ходченкова похвасталась кадром из зала, где тренируется танцевать возле шеста. Артистка предстала в "традиционном костюме" для пол-дэнс: топе, шортиках и ботинках на огромном каблуке. Она изогнулась в соблазнительной позе, стоя на коленях. Такой снимок красотки не заставит нервничать разве что слепого.
Также мы рассказывали, как Светлана предстала взору поклонников в неимоверно стильном образе. Она побывала на шоу модного дома "Роберто Кавалли" и запечатлела себя в черном топе, который "тесно" обтянул ее упругие прелести, брюках с высокой талией и кожаном пиджаке. Остроконечные туфли, сумочка, слегка взлохмаченная прическа и нежный макияж дополнили образ красотки.
Напомним, звезда фильмов Квартала 95 взялась за шест и устроила шоу для взрослых
А еще Politeka писала, что звезда фильмов "Квартал 95" Ходченкова без одежды раздвинула ноги