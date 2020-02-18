37-летняя российская актриса Светлана Ходченкова, снимавшаяся в фильмах "Квартал 95", покорила соцсети необычными кадрами

Как передает Politeka.net, артистка выложила в своем микроблоге в Инстаграм черно-белые фото, на которых предстала практически без одежды и без косметики. Судя по лямке, на Светлане майка. На первом кадре ее лицо с легкой улыбкой крупным планом, она прижала руку к щеке, а взгляд опустила вниз. На запястье красуется тонкая нить с бусинами. Второй кадр получился слегка размытым (скорее всего, так и задумывалось). Актриса задрала голову и прислонилась к стене.

Ходченкова подписала кадры сломом "mood", что с английского языка - "настроение".

Большинство фанатов актрисы поняли ее загадочное "настроение" и расхвалили за креативность. Однако, нашлись и те, для которых такой образ - чересчур непонятный.

"Без мэйка хороша🌹🔥"

"Какие то фотки мутные, непонятные🤷‍♀️"

"Святая простота🌟💕"

"МОНА ЛИЗА!!!!!"

"Божественная красота! Светлана, я восхищаюсь вами🔥"

"Необычная актриса 😊"

"Какой же ты ангел. Нежный. Домашний."

Ранее мы сообщали, длинноногая Ходченкова похвасталась кадром из зала, где тренируется танцевать возле шеста. Артистка предстала в "традиционном костюме" для пол-дэнс: топе, шортиках и ботинках на огромном каблуке. Она изогнулась в соблазнительной позе, стоя на коленях. Такой снимок красотки не заставит нервничать разве что слепого.

Также мы рассказывали, как Светлана предстала взору поклонников в неимоверно стильном образе. Она побывала на шоу модного дома "Роберто Кавалли" и запечатлела себя в черном топе, который "тесно" обтянул ее упругие прелести, брюках с высокой талией и кожаном пиджаке. Остроконечные туфли, сумочка, слегка взлохмаченная прическа и нежный макияж дополнили образ красотки.

Напомним, звезда фильмов Квартала 95 взялась за шест и устроила шоу для взрослых

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