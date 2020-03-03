Дочь известного украинского политика Михаила Добкина Алла покрасовалась для типичного селфи в машине

Молодая мама Алла Добкина покрасовалась в актульном в сезоне пальто а-ля "овечий" мех. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сети.

Алла в этот раз решила себя показать вблизи и при макияже, некоторые ее поклонники отметили, что дочь политика "настоящая красавица", другие пользователи писали о том, что у звезды сети "сделанные губы" и о том, что они очень большие.

Сама же Алла находится, похоже, в прекрасном настроении и наслаждается наступившей как календарной, так и погодной весной:

«Завтра +17..готовы?😍😍😍😊», - подписала модель фото.

Образ Аллы дополнили небрежно распущенные волосы, а уверенный взгляд прямо в объектив камеры - показался ее фолловерам "просто невероятным".

Ранее мы писали, что Алла Добкина сделала селфи в машине и поделилась кадром в своем микроблоге в Инстаграм. На ней черная кофта из искусственного меха. Примечательно, что девушка предстала в слегка растрепанном виде и минимум косметики на лице.

Напомним, Алла Добкина предстала в черном топе.

Сверху красотка надела красный жакет. Также на Алле были брюки с выской посадкой. Красная помада - идеально подошли к такому соблазнительному образу.

Алла двигалась в такт музыке, смотря в камеру. Красотка будто растворилась в горячем танце и песне о несчастной любви.

Напомним, едва одетая Алла Добкина заставила скандального папу переживать: неожиданное фото

Также Politeka писала, что горячая Добкина посветила пышной грудью: "Хочется внимания...", пикантные кадры