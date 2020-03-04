Знаменитая украинская певица Анна Седокова, похвасталась фигурой в новом ярко-желтом наряде

Смелые наряды звезды являются частью ее звездного образа, которые она активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом певица активно делится информацией об уходе за собой, правилам питания и небольшими диетическими рецептами, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Анна решила совместить приятное с полезным - прорекламировать собственный бренд и показать ярко-желтый костюм. Отметим, свои наряды Седокова начала создавать еще несколько лет назад. Тогда певица решила заняться собственным делом и открыла интернет-магазин одежды собственного бренда La Story.

Причем под новым видео в Инстаграм звезда не стала писать об одежде, а рассказала о без белковой диете:

«За последние две недели мой вес упал с 68 до 64.5 , поговори об этом ? 😎 Итак, сегодня 5 день марафона #СедоковаПП. Напомню, почему лично для себя я отказалась от молока, яиц и алкоголя )) Но поговорим о первом! Я увидела, что молоко на разных сайтах входит в ТОП-4 продуктов, от которых нужно отказаться, чтобы выглядеть лучше.

Для меня было удивлением, что молоко содержит тестостероно-подобные биологически активные вещества, стимулирующие выработку кожей сала. От этого мы имеем закупорку пор, а в последствии прыщики и остальные неприятные несовершенства 😬 . УДа, это все от 🥛 . Доказано. Ещё одна причина проблем с кожей - избыток жиров и сахара в молоке.

Тут так же две причины. Первая - плохая усвояемость, о чем мы уже говорили. И вторая - в одном стакане магазинного молока содержатся гормоны и химические вещества как природные, так и те, которые добавляют коровам в корм. Все это может нарушить гормональный баланс», – рассказала звезда о диете, касающейся практикующей диеты.

Отметим, ранее артистка показала весенние переменны – Анна впервые решилась сменить имидж и состричь челку.

«Мои весенние перемены. 99% людей сказали, что я пожалею, и только один @rudishin_mykhailo смело начал резать. Спасибо ему за это большое ❤❤❤ ! И спасибо салону, за то, что сделали меня невероятно-красивой. Здесь прекрасная атмосфера и всевозможные виды услуг. Если сердце хочет перемен, то обязательно зайдите. Ну что, голосуем! За челку или против? Да или нет?», – написала Анна под стильным снимком.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

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