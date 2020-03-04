Популярная певица Анна Седокова призналась, как пережила насилие

Соответствующий пост звезда опубликовала в своем личном Instagram, передает Politeka.net.

По словам Седоковой, она подверглась насилию в 12-летнем возрасте.

"Я хочу этим постом встать на защиту всех девочек, которые знают, как это, когда к тебе домогается пьяный и резкий или просто взрослый. Я знаю, как это. <…> Превышение власти, не уважительное отношение, все это мы терпим, потому что боимся камней полетевших в нас... Для того чтоб рассказать о том, что случилось, мне понадобилось 25 лет и я восхищаюсь теми, кто не молчит", - написала звезда в социальной сети.

Анну Седокову на признание подтолкнул пост певицы Назимы Жанибековой, которая попала в подобную ситуацию, после чего решила поделиться своими воспоминаниями 25-летней давности.

Популярная певица также добавила, что сейчас она готова защищать всех, кто понимает, каково это — когда тебя домогаются.

"Девочки, прекратите обесценивать себя , свою душу и свои мечты . Ведь не об этом наши песни. Не стоит ежедневно принимать участие в шоу Холостяк, стоя в очереди из 20 телочек за цветочком и мужиком. Уважайте себя прежде всего, не позволяйте никому ставить вас на место, на котором вы не желаете находиться", - эмоционально подытожила Седокова.

"До чего же это противно, как жалко что есть такие типы( Терпеть таких мужиков не могу", "Я согласна, проблема обоюдная, одни дают, другие берет. А потом считают, что все должны дать, он же самец. Из-за таких легкомысленных девушек страдают другие", "Очень сильный пост", "Аня, Браво!", "Спасибо за эти слова", - пишут пользователи в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что Анна Седокова решила сесть на новую диету. Как выяснилось, звезда решила отказаться от молока и яиц.

«Неделю назад моя жизнь разделилась на до и после. Я сдала анализ на пищевую совместимость (он точно называется по другому, если интересно напишу). Итак, есть ряд продуктов, которые вызывают в моем теле плохую реакцию и я поправляюсь. Итак, мой вердикт - мне категорический нельзя яйца и молочные продукты. Я, человек обожающий все, что связанно с молоком, творожком и кефирчиком, была вынуждена вычеркнуть все это из жизни, если хочу красивую ровную кожу и тело своей мечты», – написала Анна.

При этом также в видео, которое было опубликовано в Stories, Анна Седокова рассказала о первых результатах.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом