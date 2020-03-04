Дочь известного украинского политика Михаила Добкина Алла показалась на людях сразу с двумя красавчиками

Молодая мама покрасовалась со своим маленьким сыном Марком и со своим двоюродным братом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сети.

Алла в этот раз решила показаться в простом и весеннем образе и променяла шумные ночные клубы, где она неоднократно была замечена на нелюдный парк и пешую прогулку:

«ДаблМарик😂❤❤», - подписала знаменитость фото. На снимке она держала своего малыша, который, вероятно, только учится ходить, а на другом - за руку мальчика держал брат Аллы, также Марк.

Поклонникам такая милейшая семейная картина очень понравилась, они рассыпались в комплиментах Алле и ее сыночку:

"какой же пупсик)))"

«Одного пожалуйста отдайте»

«😂😂😂»

«Классные👍😎»

Ранее мы сообщали, Алла совершает несколько поездок за рубеж в год. В частности, недавно она делилась в своем Инстаграм кадрами с Парижа. Дочь политика предстала в коротких черных шортах, блузе и пиджаке с оригинальным белым узором.

Алла при полном марафете и ярким макияжем позировала перед зеркалом, засняв свое отражение.

Кроме того, мы писали, что девушка, судя по всему остановилась, в роскошном отеле в центре столицы Франции - Four Seasons Hotel George V Paris. По крайней мере, здесь она фотографировалась, о чем говорит геометка. На одном из кадров Алла сидит на стуле, задрав обе ноги и положив их на ограждение. При этом одной рукой девушка якобы поправляет распущенные волосы.

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