Звезда показала, за что ее полюбили мужчины

Бывшая участница «ВИА Гры» Миша Романова показала роскошные формы в одном пиджаке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Придумайте подпись к фото…», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Романова позирует в одном пиджаке на голое тело. Дополняет образ элегантное колье и бокал, в котором вместо вина – черная икра. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Черная пантера», «Настоящий кайф», «Загляденье…», «роскошная», «когда грудь круче черной икры», «соблазн», «внеземная», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 29-летняя певица Миша Романова, одна из бывших вокалисток группы "ВИА Гра", умеет принарядиться так, чтобы поклонники надолго запомнили

Красотка поделилась свежим кадром в микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в весьма интригующем наряде. На загадочной Мише черное платье и такого же цвета шарф-шаль, который она накинула на голову, а также солнцезащитные очки, сквозь стекла которых практически невидно глаз. Пикантной изюминкой наряда, безусловно, стал большой и ни капли не целомудренный вырез прямо по центру груди. От такого зрелища можно сойти с ума: упругий бюст певицы не заметит разве что слепой.

Романова собрала волосы сзади, а ушки украсила крупными золотыми серьгами круглой формы.

Поклонники за несколько часов успели почти 3 000 раз поставить "сердечко" по этим таинственным, но вместе с тем пленительным фото.

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