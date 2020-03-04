Артистка Анастасия Стоцкая - звезда российской эстрады, которая, по слухам, зведой стала именно благодаря творческому покровительству Филиппа Киркорова - показалась фанам в необычном и откровенном образе

Певица примерила ретро-образ "роковой красотки" а-ля 20-е - 40-е годы и анонсировала свой новый проект, точнее, песню. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Певица, безусловно, не принадлежит к "первому эшелону" звезд российского шоу-биза, но свою аудиторию имеет и звездой сцены смело может называться. Кто знает, может ее новые анонсированные песня и клип станут хитом.

Так на промо к новой работе исполнительница позировала в полупрозрачном наряде, мехах и стильной шляпке с вуалью. Образ дополнила алая помада на устах знаменитости и сдержанная, но интригующая поза на фото.

Поклонники Анастасии в восторге от увиденного:

«Неотразимая красавица! Богиня! 💋👍❤😍🔥😚💘💖»

«🔥🔥🔥🎈🎈»

«Горячая Анастэйша🔥🔥🔥😍»

«Woooow»

«Шик 👍😍»

Ранее мы сообщали, поклонники часто пишут, что кареглазые и темноволосые малыши Алла-Виктория и Кристин-Мартин сильно похожи на отца.

"Филипп, у Вас замечательные детки! Очень похожи на Вас, особенно сын! Вы должно быть счастливый отец? Хочется пожелать искренне, от всего сердца простого человеческого счастья Вам и Вашим деткам!"; "Ну настящий КОРОЛЬ!!!! Сыночек-зайчик и лапочка дочка, сладкие мои!! "; "Вот видно разницу мальчик и девочка. Алла ВИктория так нежно держит мишку в руках, настоящая будущая мама, а Мартин , мальчишка, он о каких то мишках и не думает. Очаровательные дети, мистические и гениальные", - комментируют пользователи снимки Филиппа с детьми.

Напомним, Киркоров напугал кардинальной сменой имиджа, таким его еще не видели: "Фантомас разбушевался".

Как сообщала Politeka, Киркоров резко похудел на 40 кг и изменился до неузнаваемости: новые фото поражают.