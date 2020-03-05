13-летнего Артура, приемного сына украинского певца Сергея Бабкина, срочно доставили на "скорой" в больницу

О случившемся рассказала в Инстаграм супруга артиста и мать мальчика Снежана Бабкина, передает Politeka.net. Оказывается, у подростка пневмония с осложнениями. Своим постом женщина хочет предупредить других родителей, не заниматься домашним лечением, а сразу обращаться к специалистам, дабы не произошло того, что с ее ребенком.

По словам Снежаны, все началось с легкого кашля, который стремительно усилился, такжы поднялась температура выше 41 градуса. Но вместо того, чтобы отправиться в больницу, Артуру ее сбили, и он продолжал находиться дома. Уже, когда подростку стало трудно дышать, вызвали "скорую".

"Сейчас он находится в палате в реанимации под наблюдением. Тройная доза антибиотиков. Постоянный контроль. Напротив в палатах лежат совсем маленькие детки с такими же осложнениями. Лежат без родителей. Ещё меньше, чем Елисейчик. Так жалко😥 Врачи говорят, что вирус этого сезона чаще всего заканчивается пневмониями! Дорогие родители! НЕ ЛЕЧИТЕ ДЕТЕЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ‼️ Всегда обращайтесь за помощью к специалистам! И пусть Ваши детки будут здоровы‼️", - написала Бабкина в соцсети.

Поклонники кинулись утешать родителей и желать скорейшего выздоровления Артуру.

"Здоровья сынуле! Вам терпения! Держитесь, все будет хорошо! 🙏"

"Выздоравливайте побыстрее! Не могу понять,что значит Лежат Малыши без родителей?! Как так?!!!" - "реанимация("

"Какой ужас.Снежан сил вам, а Артурчику скорейшего выздоровления.Когда дети болеют это самое ужасное"

"Снежа💜 держитесь💜 спасибо за предупреждение! Это не только детям, но и взрослым полезно. А то ж ходим до последнего, пашем и температурой🙏🏻"

Ранее мы рассказывали, Снежана Бабкина обескуражила публику фото топлес в ванной. Жена артиста лежала в бирюзовой воде (из-за специальной добавки) и немного смущенно смотрела в объектив, прикрыв грудь руками. "Мои Мальдивы", - шутливо подписала фото девушка.

Напомним, Бабкин стал отцом в четвертый раз.

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