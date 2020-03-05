Молодая украинская певица Вера Кекелия, звезда "Женского квартала" совсем скоро впервые станет мамой

Недавно артистка, очень долго скрывавшая новый статус, публично объявила о скором пополнении в семье. Отметим, c 2017 года Вера замужем за 27-летним певцом Романом Дудой. Для пары малыш станет первенцем, поэтому они очень трепетно относятся ко всему, что связанно с беременностью, сообщает издание kp.ua.

Вера решила наконец-то рассказать, как проходили первые месяцы беременности, пока она не афишировала важную новость. Как выяснилось, артистка не говорила даже коллегам «квартала» – девушки сами догадались, рассмотрев грудь девушки:

«Девчонки заметили, что у меня увеличилась грудь, и подумали, что я накачала ее силиконом. Я им говорю: "Да вы что! Как вы могли такое подумать?" И тут все стало ясно. Пришлось признаться», – рассказала Вера.

После звезда рассказала, что она чувствует себя прекрасно, однако чтобы не накручивать себя, она не читает новости в интернете, где много негатива и различной ложной информации. При этом она все еще сохраняет режим, которому следовала до беременности – выступает и принимает участие в съемках в прежнем режиме.

«Кроме того, регулярно делаю физические упражнения по специальной программе для беременных, хожу в бассейн и занимаюсь дыхательными практиками, чтобы подготовить себя к правильному дыханию во время родов. Мы с Ромой прошли тренинг по партнерским родам и очень этому рады: там развенчались многие стереотипы», – отмечает будущая мама.

Как выяснилось, Вера также «не ест за двоих», как любят говорить пожилые люди.

«Мой вес колеблется в пределах нормы. Недавно у нас в кои-то веки появились весы. Мне их подарил Рома. Вот такие подарки могут быть во время беременности: вместо цветов – весы», – шутливо сообщила Вера.

При этом она отметила, что ей все равно, какого пола будет ребенок, ведь он сам по себе «лучшее творение влюбленной пары, которое придумано Вселенной».

В завершении звезда рассказала и об изменившейся жизни с мужем, который периодически страдал гиперопекой:

«У меня очень заботливый муж. Ромочка готов в любое время пойти в магазин и купить что-то, если мне сильно захочется. Для него это не составляет никакого труда. На первых сроках беременности с его стороны была даже некая гипер­опека. Мы тогда ходили на тренинги для пар, которые помогли найти баланс», – сообщила Вера, отметив, что дома сидеть также не собирается и дальше примет участие во многих концертах.

«Запланирован концерт "Женского Квартала" 12 апреля, куда всех приглашаю. На этой съемке я буду уже на девятом месяце, поэтому выйду на сцену во всей красе», – сказала Кекелия.

Ранее мы сообщали, Кекелия устроила откровенную фотосессию, дабы впервые раскрыть публике свое положение. Фото разлетелись по сети "как горячие пирожки". Вера снималась практически голой, только прикрываясь тонкой полупрозрачной тканью. Восхитительные снимки вызвали бурю эмоций у поклонников.

"Нет ничего более чистого и красивого, чем чудо рождения новой жизни! Поздравляем нашу Vera Kekelia и Роман Дуда, и желаем множества счастливых и неповторимых моментов втроем! 💛👶💛", - говорится под фото в сообщении "Женского квартала" в Фейсбук.

Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила формы без лифчика.

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