Леся Никитюк решила рассказать, что помогает девушкам создать фигуру в стиле Кардашьян на самом деле

Знаменитая украинская телеведущая старается поддерживать имидж не только при помощи ярких фото из отпуска, но еще и забавными, а иногда и вовсе - весьма ироничными выходками, пишет Politeka.

Артистка любить подшутить над комментаторами, разыграть коллег и даже посмеяться над самой собой. После того, как под ее последними фото из отпуска многие завистливые комметаторы написали о том, что Лесе не мешало бы сделать грудь, звезда нашла весьма удачный выход из положения.

Так, в этот раз на странице в Инстаграм артистка представила не только свое фото в купальнике в перламутровом цвете, но еще и серию-подборку кадров из магазина.

"Я нашла нам ти**ки, девчата! А если нужно кому-то, то и дополнительные бедра, и попку. Мы спасены!" – весьма иронично подписала новые кадры артистка, представив подборку накладных бедер и груди.

Похоже, таким образом звезда решила высмеять особо заметные «советы» от недовольных ее фигурой комментаторов. К счастью Леси, многие поклонники оценили шутку артистки и даже поддержали ту такими же позитивными комментариями.

До этого телеведущая Леся Никитюк удивила личным фото. Звезда сети и ТВ покрасовалась в компании симпатичных родственников. Так, ведущая позировала рядом со своими племянниками - у старшей девочки был день рождения:

"С днем рождения, моя маленькая принцесса".

На снимке Леся в забавной шапочке рядом с малышами улыбалась и выглядела счастливой. Привычных откровенных нарядов, шутливой манеры поведения и близко в данном случае не было видно - Никитюк была сама нежность и обаяние.

На фото малышка-именинница красовалась со светлого окраса песиком и также улыбалась, вокруг был виден прадничный антураж: воздушные шарики, подарки.

Поклонники Леси в сети присоединились к поздравлениям и пожелали малышке всего наилучшего, а также отметили, что Леся светится от счастья рядом с родными и ей идет "роль мамки".

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