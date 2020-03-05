Американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась кадрами с пляжа

Видео звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На ролике Лопес игриво снимает свою фигуру, начиная с округлых бедер и заканчивая грудью. Женщина выбрала для отдыха на пляже сдельный белый купальник. Она осталась совсем без макияжа. Видимо, пытается загореть.

Видео с Лопес посмотрели более 6,6 миллион раз. Поклонники в восторге от форм Лопес.

«Вечно молодая великолепная и всегда самая популярная», «Королева, которая навсегда изменила стандарты для всех женщин во всем мире», «Я буквально все время улыбался, наблюдая за этим. Вы это заслужили», «Ты такая красивая», «Невероятная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Джей Ло засветилась на красной дорожке в ярком молодежном платье с блестками и с короткой стрижкой. Помолодевшую красотку не узнать: она покрасила волосы, сделала удлиненное каре, а также сменила дерзкий вызывающий стиль на молодежно-девчачий.

Как известно, Дженнифер Лопес 50 лет. Свою карьеру она начала на заре 1990-х в роли танцовщицы в комедийном шоу. Лопес долгое время снималась в кино, уже позже начав свою карьеру на сцене. Отметим, что Джей Ло стала первой латиноамериканской артисткой, которая достигла такой популярности в США.

Кстати, в 2020 году Лопес пригласили выступить на главном событии в США – финальном матче американской Национальной футбольной лиги (NFL) – Супербоуле. Там она выступала вместе с колумбийской певицей Шакирой. За 14 минут шоу девушки успели сменить 8 костюмов. Дженнифер Лопес рассказывала, что расплакалась, когда ее пригласили выступить на шоу.

Напомним, что Дженнифер Лопес ошарашила внешностью без косметики и длинных волос: "Ведьма".

Как сообщала Politeka, подросшие дети-двойняшки Дженнифер Лопес поразили внешностью, фото взорвали сеть: "Мои кокосы".

Также Politeka писала, что 50-летняя Джей Ло восхитила упругим телом в крохотном бикини: "Вау, насколько это прекрасно".