Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показалась в откровенном кожаном платье на мероприятии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Журналу "Натали" сегодня 25 лет!!! Браво! Ого!!! Еще со студенческих лет помню его... Помню, как откладывала деньги, специально, чтобы купить свежий выпуск« Натали». Каким было мое счастье, когда впервые попала на страницы журнала. Как родители покупали и ненароком оставляли журнальчик с доцей на столике, когда друзья должны были прийти на чай... И как просто родители говорили: « а, журнал дать посмотреть- так там наша Лиля!», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что для мероприятия ведущая выбрала черное кожаное платье с вырезом, что привело в восторг ее фанатов.

«Давно мечтала увидеть тебя в таком платье! Загляденье», «очень красивая», «платье отпад. Подчеркивает все принадлежности», «красотка», - пишут они.

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На странице в социальной сети Instagram Лилия Ребрик разместила яркие снимки, сделанные во время отпуска на Мальдивах.

На фото Лилия в длинном пляжном сарафане запечатлена в обнимку со своим любимым супругом Андреем Диким на фоне голубого неба и пальм. Их лица так и светятся счастьем, ведь теледива давно мечтала об отдыхе именно на Мальдивских островах.

«С тобой, хоть на край света», - лаконично подписала снимок ведущая.

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