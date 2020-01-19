Известная телеведущая Лилия Ребрик вдвоем с мужем наслаждается романтическим отдыхом на райских островах

На странице в социальной сети Instagram Лилия Ребрик разместила яркие снимки, сделанные во время отпуска на Мальдивах, пишет Politeka.net

На фото Лилия в длинном пляжном сарафане запечатлена в обнимку со своим любимым супругом Андреем Диким на фоне голубого неба и пальм. Их лица так и светятся счастьем, ведь теледива давно мечтала об отдыхе именно на Мальдивских островах.

«С тобой, хоть на край света», - лаконично подписала снимок ведущая.

Кроме того Ребрик разместила видео, на котором наслаждается купанием в океане, также она не забыла поздравить фолловеров с религиозным праздником Крещением, который православные отмечают 19 января.

«С праздником Крещения! Никогда не прыгала в прорубь, но, возможно, когда решусь, кто знает ... 🤔. А вы будете погружаться сегодня? Всем много-много радости и незабываемых впечатлений. ❤️», - написала Лилия Ребрик.

Пользователи сети засыпали ведущуюй комплиментами и пожелали ей хорошо отдохнуть.

"Позитив от вас исходит...Любовь чистая . светлая!!! Будьте счастливы", " Вы очень красивая пара))", "Какого невероятно красивого цвета вода! В этом году какие уж ополонки 😆 зимы как не было, так и нет 🤗 ",

" Вода просто космического цвета😍", " Боже!!!Какая красота 😍 Зі святом Вас!",

"Класссс ви заряджаєте позитивом!!!",

"Хорошего вам отдыха, так приятно смотреть на вас 🌼🌼💖💖", - пишут восхищенные подписчики в сети.

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