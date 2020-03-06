Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова решила сменить имидж, похваставшись стильным нарядом дома

В своем профиле в Инстаграм знаменитость показала, как сменила имидж и удивила довольно скромным нарядом, пишет Politeka.net.

Сегодня артистка решила показать себя в довольно сдержанном и даже стильном образе – в ярко-алом платье в пол. Причем не видно, есть ни у наряда глубокое декольте или какие-либо тканевые вставки, подчеркивающие ее фигуру. Все дело в том, что Анастасия сфотографировалась вместе со своим домашним любимцем Лаки – большой пушистый котенок является частым «гостем» на снимках балерины.

К слову, звезда довольно часто ранее подвергалась критике из-за своего любимца, поскольку показывала, как его шерсть состригали к весне слишком сильно и котенок оставался лишь с пушистым кончиком на хвосте и парой клочков шерсти на лапках, что выглядело очень странно.

Ранее знаменитость решила выставить небольшой ролик, на котором видно, как она наслаждается усталостью после занятий.

Примечательным фактом является то, что Анастасия не стала демонстрировать излюбленный шпагат - лишь показала опухшие ноги и забинтованные мозоли, после того как сняла пуанты.

Стоит также отметить, сама Анастасия позировала с красном спортивном костюме и без макияжа. Из-за неудачной позы звезды в глаза бросается то,что она довольно заметно похудела и ноги артистки стали заметно меньше.

«Мои трудовые будни... Такая радость заниматься любимым делом.😊🙏 #анастасияволочкова», – написала Анастасия под новым постом.

Желая избежать критики в свой адрес, звезда предусмотрительно скрыла комментарии, которые, к слову, иногда открывает, чтобы недоброжелатели снова подняли популярность скандальной зманенитости.

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