Отношения звезд Тины Кароль и Дана Балана пока непонятны

Артисты флиртуют, записывают вместе песни и даже сняли клип, но до сих пор остается загадкой, что связывает обоих кроме творчества, пишет Рoliteka.net.

Поклонники находят все новые доказательства, что звезды неравнодушны друг к другу. А также люди уверены - Балану и Кароль суждено быть вместе.

Так, на днях в одной из фан-групп появился коллаж, который якобы ставит все на места.

На снимке запечатлены родители украинской певицы в свадебных нарядах, а рядом прикреплено фото Тины и Дана. По мнению пользователей сети, две пары очень похожи.

"Пожалуй, без комментариев...", - написали авторы поста.

В сети стали активно обсуждать увиденное.

"Это действительно судьба", "Давайте просто пожелаем им счастья, а там судьба или чей-то замысел.. Время покажет. Смотрим красивую историю и помним о... не навреди..", "Ох, вот это схожесть конечно 🔥❤️", "Очень похожи", "Надо же, как жизнь устроена. Такие классные!", "Ухты", "Супер", "Вот это да😊 Очень неожиданно, действительно похожи❤️", "Да ладно!я в шоке,как такое бывает,папа и Дан-одно лицо😮", "Такое бывает🙀 ??? А мама у Тины такая миленькая 😍", "Дочь говорит что это один и тот же мужчина, просто в разном возрасте🤣", "На первый взгляд:родители Дана Балана👏!Судьба!❤️😍❤️😍👏", "А мы удивляемся почему? Да потому.. Вот вам ответ.. И с этим ничего не поделаешь и не напишешь что это тоже по сценарию.. Для чего-то же их свела судьба?😍", "Супер как Дан похож на папу Тины, одно лицо, это судьба😉", - написали пользователи сети.

Напомним, в группе "Голос країни" обсудили также сходство Тины Кароль с матерью Дана Балана.

«очень похожи», «очень очень», «Обе очень красивые и талантливые», «да, реально похожи», «Реально немного похожы!!!", «Тина красивее», «похожи только тем, что блондинки», - написали тогда пользователи сети.

Позже было опубликовано новое доказательство сходства украинской певицы с матерью. На фото женщина-блондинка прижалась к сыну и широко улыбнулась. Она была в бархатном платье, которое подчеркнуло ее формы.

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