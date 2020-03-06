Известная певица Светлана Лобода показала дерзкие кадры из отпуска, удивив похудевшей фигурой

Как известно, после выхода клипа "Новый Рим" звезда фактически сразу же отправилась на отдых в Париж, не комментируя заранее свой отпуск, сообщает Politeka.

И только вчера певица отметила, что решила устраивать себе такой неожиданный отдых каждый раз после любого значимого события в ее жизни. По мнению Светланы, это поможет держать себя в тонусе и готовить новые и нестандартные работы.

Сегодня артистка отметила важное достижение, рассказав о нем под новым постом в Инстаграм. На представленных фото звезда позировала во время прогулки по набережной в солнечном наряде, состоящем из белой укороченной толстовки и светло-серых лосин с полосками.

А вот в подписи звезда объявила о большой новости:

«На радостях 🔥 альбом #SoldOut получил статус «платиновый» любовь и труд все перетрут 😬🤘😂 #Soldout #платина #спустя2месяца», – написала певица.

Похоже, новый альбом звезды, над которым одна долго трудилась получил статус платинового и это всего за два месяца после выхода. Стоит отметить, что сама певица часто акцентировала внимание на ее новых работах, вошедших в новый альбом.

В новых композициях артистка решила сосредоточиться на одном: доказать всем, что может представить новый стиль и стать «новой Лободой», той, которой ранее еще не было.

«Я не понимаю артистов, которые поют одни и те же песни по 20 лет. Можно с ума сойти! Я все время что‑то ищу: новый материал, новое звучание. Да, это риск. Но я не могу иначе. Каждый раз мне хочется сделать что‑то радикально новое, не повторять саму себя», – рассказала певица также несколько недель назад во время Интервью. Пользователи сети не остались равнодушны к радости певицы и написали множество комментариев.

Также ранее Лобода рассказала, почему считает артистов вне политики в интервью Ксении Собчак. Певица отметила, что хотела бы, чтобы Украина и Россия дружили, и ей не нравится происходящее между странами.

«Я люблю людей прежде всего, я люблю находиться там, где любят моё творчество, мою музыку и работу. Где принимают меня, где люди меня ждут. Какая, к черту, разница, какая это страна? Россия, Украина, Казахстан... В мире много стран. То, что происходит в политике, нас, артистов не касается. Мы вне всего этого», – сказала она.

Кроме того, происходящее в Украине в последние годы певица не хочет называть травлей. На ее взгляд, это «агрессивное время», которое нужно переждать.

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