Как же сложились судьбы девушек

Шоу "Холостяк" уже несколько лет притягивает миллионы зрителей к экранам

Давайте вспомним об участницах, которые выигрывали в этом проекте.

Первый сезон 2011 года закончился победой Александры Шульгиной, которая была с Максимом Чмерковским. Отношения пары быстро закончились. Сейчас девушка состоит в отношениях, но не афиширует с кем, пишет kp.ua.

К слову Шульгина занимается спортом, устраивает марафоны и фитнес-туры.

Победительницей второго сезона (2012 год) стала Елена Ряснова, которая стала избранницей Холостяка Фрэнсиса Мэтью. Пара рассталась через полгода. Принц уехал в Англию, Лена вышла замуж за запорожского бизнесмена в 2015 году и родила ему дочь.

В третьем сезоне (2013 год) выиграла Анна Козырь. С холостяком Андреем Искорневым у нее ничего не получилось. Сейчас Анна путешествует, и призналась что вышла замуж.

Анна Селюкова победу одержала в четвертом сезоне (2014). Девушка стала избранницей Константина Евтушенко. Отношения у пары не сложились, сейчас Анна в браке с чемпионом мира по покеру Евгением Качаловым, который был претендентом на героя шоу "Холостяк-4".

Пара познакомилась в 2014-м. Через год, в 2015-м, Качалов сделал Селюковой предложение в Исландии.

Известно, что в 2014-м Анна вместе с подругой основала бренд одежды.

Марина Кищук была избранницей Сергея Мельника в пятом сезоне (2015). Пара в итоге разошлась.

В 2018 году Кищук победила в конкурсе красоты Super Model Universe и открыла интернет-магазин по продаже дизайнерских украшений. Сейчас Марина встречается с румынским миллионером Алексом Худитаном.

Алена Лесык выиграла благодаря выбору Иракли Макацарию в шестом сезоне (2016). Пара рассталась, сейчас Алена работает моделью, много путешествует, основала свой бренд свадебных и вечерних платьев.

Девушка счастлива, ведь у нее есть любимый человек.

Дмитрий Черкасов выбрал в седьмом сезоне (2017) Лиду Немченко. Пара рассталась, а Черкасов уже женился.

Тем временем девушка активно путешествует, работает моделью и представляет линейку ювелирных украшений.

Рожден Ануси в восьмом сезоне (2018 год) выбрал Иванну Гончарук. Пара рассталась после окончания проекта. Иванка продолжает работать моделью.

Девушка создала свое агентство по организации праздников и учит, как строить отношения с мужчинами.

Даша Квиткова выиграла в девятом сезоне (2019 год). Холостяк, шоумен Никита Добрынин недавно сделал девушке предложение.

У Квитковой есть своя линия одежды и специальный фотопроект – так называемые фотодевичники в Европе.

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