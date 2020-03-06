Знаменитая украинская певица Анна Седокова сверкнула похудевшей фигурой во время тренировки

Не так давно Анна заявила, что у нее появились проблемы с самочувствием, причем напрямую связанные с питанием и - как следствие - набором лишнего веса. Выяснилось, что звезде нельзя употреблять молочные продукты и яйца, пишет Рoliteka.net.

По словам Анны, она решила устроить целый марафон по похудению и теперь активно делитсЯ в социальной сети инстаграм серией кадров, сделанных и во время приготовления полезной пищи, и во время тренировок после.

К примеру, на новых кадрах, опубликованных в разделе Стори, Анна показала похудевшую фигуру (по словам артистки, ей удалось скинуть уже порядка 4 килограмм) в спортивном наряде. Певица показала стройные ноги и грудь в обычном костюме, состоящем из топа и коротких шорт.

Вот что сама Анна ранее рассказывала о диете:

«По еде все отлично! Важно понимать, что я создала его не с призывом всем отказываться от молока и яиц. Каждый сам выбирает, какой дорогой пойдет к красивому и здоровому телу мечты.

Еще один метод похудения - приложения для подсчета КБЖУ, если правильное питание не твоя история. Есть и худеть можно, просто высчитай свою норму, вноси каждый продукт в таблицу и рассчитай, что и когда можешь съесть. Как говорил мой давний приятель спортсмен, любивший борьбу и бургеры со свининой: «не важно, что ты ешь, когда считаешь КБЖУ, поправиться можно и на пустой гречке, если ты будешь есть ее мешками». Так наслаждайтесь!», – написала Анна несколькими днями ранее.

Также в разделе Стори появились кадры с артисткой, ухаживающей за собой и наносящей макияж. Отметим, в вопросах красоты и внешнего вида уход лицом и телом очень важен, к тому же, он имеет свои особенности в зависимости от сезона.

Сделала яркий макияж артистка, как позже выяснилось, специально для съемок нового клипа. Похоже, предстоящая работа будет отличаться от предыдущих, поскольку звезда позировала не в привычном дерзком и откровенном наряде.

А в серебристом наряде с глубоким декольте и смелыми вырезами по бокам. Также звезда не стала скрывать свою новую прическу с челкой, выставив ту напоказ и акцентировав на этом внимание.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом