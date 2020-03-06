Известная певица Светлана Лобода показала наряд, который "взяла поносить" у Тилля Линдеманна

Несколько часов назад стало известно, что знаменитый артист появился в Киеве и даже засветился в обычном ресторане "Компот". Тем же вечером Светлана приехала в Киев ради концерта, сообщает Politeka.

Не успели слухи о бурном романе артистки утихнуть, как она выставила в социальной сети Инстаграм новое фото, сразив публику необычным коллажом. Дело в том, что на представленном кадре Светлана показала свой образ, используемый для клипа "Новый Рим".

Отметим, сам видеоролик вышел несколкьо дней назад и уже тогда особо внимательные поклонники заметили: в такой же пушистой и ярко-розовой шубе артист Тилль Линдеманн появлялся на своих концертах.

Более интересным также является то, что сначала Светлана использовала один фото-коллаж для своего поста с надписью: «Lass es brennen heute, honey! 😈». Однако уже через минуту стремительно удалила пост, сменив его другим, с более новыми фото в той же шубе.

Не успели фанаты написать довольно откровенные комментарии под провокационным постом, как Светлана скрыла возможность комментирования. Стоит отметить, что даже под самыми скандальными кадрами артистка не запрещает этого делать.

Напомним, ранее мы сообщали, что Линдеманн в столицу Украины, как оказалось, приехал не один. После отпуска Светлана Лобода, с которой артисту приписывают любовный роман, также прибыла в родную страну ради концерта.

Так, сначала на официальной странице в Инстаграм Тилля появился дерзкий ролик с главным акцентом «К черту коронавирус». Именно с такой надписью на защитной маске артист решил позировать прямо у массивного знака у въезда в Киев.

А немногим погодя, артист засветился в столичном ресторане с простым названием «Компот». Отметим, изначально Сторис со знаменитостью из Германии появилось в Instagram @alexey_ischenko, а затем разлетелось по социальным сетям.

Тем временем Лобода дала концерт в родном городе, эпатировав публику дерзкими образами. В ее Инстаграм-профиле появились кадры, сделанные перед выступлением. На небольших видео звезда позировала в одном красном топ и брюках-клеш, украшенными пайетками.

И хотя общих фото на страницах артистов поклонники не увидели, они все же уверены: артисты не случайно запланировали пересекающийся гастрольный график. Из-за работы им сложно найти время для встречи.

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