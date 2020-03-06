Дочь одиозного украинского политика Михаила Добкина Алла показалась перед камерой в стильном наряде

Алла Михайловна на сей раз порадовала фолловеров яркими и откровенными одновременно кадрами с примерочной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сети.

На фото и видео, которые опубликовала Алла видно, как она красуется в наряде розового цвета с глубким V-образным вырезом на груди и цепочкой поверх, а также литых пиджаке и брюках. Модель позировала с телефоном у зеркала и пребывала в прекрасном расположении духа:

"Я влюбилась", - подписала Алла свой новый пост в популярной соцсети.

Поклонники тут же подметили, что фигура у Добкиной отменная, она умеет одеться со вкусом и о том, что брендовый наряд выгодно подчеркивает самые привлекательные части ее тела.

Напомним, дочь Добкина представила в Инстаграм фото со своей бабушкой, Аллой. Перва позировала в пальто, а ее родственница - в яркой куртке с мехом.

У Аллы - естественная красота, на ней практически нет макияжа, на лице выделяются лишь брови и ресницы.

А красоту бабушки подчеркнули зеленые тени и неяркая помада. Обе выглядят свежо и довольными.

Ранее мы писали, что Алла Добкина позировала на скамейке в красном костюме, забросив одну ногу на другую. У девушки расстегнут пиджак, поэтому в кадр попадает узкий топ с глубоким вырезом в районе груди.

По словам Добкиной, люди сегодня могут влюбиться с первого лайка, а многие девушки специально выставляют побольше откровенных снимков, чтобы собрать больше лайков от мужчин.

Напомним, едва одетая Алла Добкина заставила скандального папу переживать: неожиданное фото

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