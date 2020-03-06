Турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли порадовала поклонников неожиданным снимком, решив изменить имидж

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, звезда позирует с растрепанными волосами, которые держит рукой. При этом надето на Узерли черная кофта, которая подчеркивает ее природную красоту. Как можно заметить, у звезды яркие голубые глаза. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Красотка», «Наслажденье», «Богиня», «невероятная», «божественная», «бомба!», «люблю тебя, Мерьем!», - пишут они.

Как сообщалсь ранее, турецко-немецкая актриса и модель показала фотосессию из Латинской Америки.

Судя по подписям к фото, Мерьем приняла участие в съемках для журнала о роскоши и моде Fashion Avenue.

Образ Мерьем на фото оказался достаточно пуританским и задумчивым, но в тоже время фотографии дышат спокойствием и гармонией. Узерли не играет здесь сердцеедку и светскую львицу. Хотя пышные губы и глубокий взгляд выдают в ней скрытую страсть.

Фото чернобелое и Мерьем снята в таком ракурсе, что сложно определить цвет и дизайнерские особенности ее наряда. На левой руке звезды красуются роскошные часы.

Съемки происходили в Доминиканской республике, где Мерьем недавно участвовала в кинофестивале. Судя по антуражу, дело происходит в открытом летнем кафе.

Поклонники по достоинству оценили новый образ красавицы.

"Вы не представляете, как я горжусь тем, что смогла сделать это фото. Ты выглядишь великолепно", - написала издатель журнала в комментариях.

Напомним, что звезда "Великолепного века" расставила ноги на фоне Лувра: "Парижская Барби".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли показала идеальное тело в смелых платьях: "Красота неописуемая".

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