Турецкая актиса Нур Феттахоглу не стесняется демонстрировать поклонникам свою натуральную красоту

39-летняя звезда сериала «Великолепный век», сыгравшая роль первой жены Сулеймана — Махидевран Султан, поделилась на своей странице в Instagram новым забавным фото, на котором позирует без грамма макияжа.

Красотка выглядит сонной и, видимо, пытается проснуться с помощью кофе, пустая чашка из-под которого стоит на столике перед ней.

Нур собрала волосы в пучок, на ней белая футболка и черные брюки.

«Если вы не можете проснуться и у вас много работы ... вставайте с того места, где вы, медленно идите под одеялом и продолжайте спать», – подписала она снимок.

В комментариях пользователи отметили, что по утрам она выглядит потрясающе даже без макияжа.

Ранее мы рассказывали, что Нур часто делится снимками с дочерью Элисой, а также фотографиями, сделанными в домашней обстановке. Она продолжает сниматься в турецких сериалах, а порой ее можно увидеть и в рекламных роликах.

Мало кто знает, что Нур хоть и турчанка, однако родилась она в на западе Германии в городе Дуйсбург. У Синана и Фатмы Феттахоглу, родителей девочки, было еще четверо детей. Когда будущей актрисе исполнилось шесть лет, семья решила вернуться обратно в Стамбул. Там Нур окончила среднюю школу, а затем – коллеж Бешикташ.

Изначально девушка не планировала связывать свою жизнь с кинематографом. Она училась в университете Халича на дизайнера одежды, а после окончания учебы устроилась на работу в банк.

Впервые перед камерами она появилась в качестве ведущей биржевых новостей на канале «Скай Тюрк».

В 2008 году Нур вышла замуж за Мурата Айсана и взяла его фамилию. Первый супруг, связанный с индустрией кино, разглядел в молодой жене актерский талант. Первую роль она получила в сериале «Какой из меня отец». Опыт оказался успешным, и следующую работу в многосерийном фильме «Колебания сердца» девушка получила сразу. Что же касается брака, то он распался, спустя три года. 30 октября 2013 года она связала судьбу с турецким бизнесменом Левентом Везирголу, которому родила дочь.

Но по-настоящему ее талант раскрылся в 2011 году, когда она попала в сериал «Великолепный век».

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