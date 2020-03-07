Певица не ожидала, что с ней может такое произойти

Во время концерта в Красноярске (Россия) знаменитая певица упала в оркестровую яму

Так, стало известно, что певица Анастасия Вишневская в следствии падения сломала ногу, однако продолжила исполнять песню.

Проишествие произошло во время губернаторского приема в честь 8 марта. Видео с инцидентом снял один из зрителей концерта и выложил его в сеть (чтобы посмотреть видео доскролте до конца страницы).

Российские СМИ сообщают, что Вишневская исполняла песню Аллы Пугачёвой "100 часов счастья". Артистка объяснила, что впереди сцены не было указывающих мониторов, поэтому она не заметила края и провалилась в яму.

По ее словам она лежала на животе, вся в ушибах, но понимала, что необходимо допеть. Поэтому в таком незавидном положении певица продолжила свое выступление.

"Боль почувствовала, я лежала вся в синяках на животе у подножья дирижерского пульта и поняла, что музыкальный проигрыш прошёл и надо вступать, петь. Я просто поднесла микрофон и начала лёжа на животе петь. Пела-пела и поняла, что яма едет наверх, и поняла – пора вставать. То есть я пела, поднялась, подошла к пульту дирижерскому и, насколько это было возможно, я пела до конца", – рассказала Вишневская.

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Певица травмировалась во время своего концерта во французской столице. Во время недавнего выступления в Париже она упала со стула.

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Как известно, ранее певица получила травму колена, но решила не отменять выступления. Отмечается также, что парижские зрители были просто огорошены слезами легенды сцены и самим инцидентом.

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