Знаменита украинская певица Вера Брежнева удивила не только снимком, который публиковала на своей странице в социальной сети Инстаграм, но еще и резкой сменой имиджа

Певица, как известно, активно старается продемонстрировать своим фанатам безупречное чувство стиля. Артистка при этом не стесняется показать и себя настоящую, часто появляясь перед публикой без макияжа и каких-либо украшений, пишет Рoliteka.net.

В этот раз артистка поделилась с подписчиками новым фото, предупредив их о возможных неприятных инцидентах на предстоящем концерте – от мошенничества никто не застрахован. По рекомендации звезды, поклонникам следует скрывать номера билетов на фото, чтобы их места не украли:

"У нас идёт подготовка полным ходом, а я вижу, когда вы отмечаете меня на фото с билетами, и ОЧЕНЬ прошу закрывать номер билета и штрих код, во избежание кражи вашего места на шоу! Я жду именно вас", - написала Вера под стильным кадром в Инстаграм. На фото певица прикрыла свою грудь лепестками, засветив часть декольте.

Не так давно звезда озадачила заявлением о «важном событии в своей жизни». Поклонники тут же предположили, что Вера снова беременна и засыпали пост в Инстаграм целой кучей комментариев. А спустя еще несколько дней, чтобы позволить фанатам в комментариях погадать, что же она хочет им сообщить, Вера сделала новое заявление. Оказалось, что певица не беременна, а презентует свое "детище" – собственную линейку косметического бренда VERA.

По словам артистки, концепция дебютной марки декоративной косметики сформировалась еще два года назад, но понадобилось время для проработки оттенков и текстур. Сегодня звезда представила стильные кадры из фотосессии со своей продукцией, показав не только идеальный цвет кожи и макияж, но и стройную фигуру.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

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