Известная голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли дает мало интервью, поэтому каждое ее высказывание всем безумно интересно

Красотка привлекает миллионы мужчин до сих пор. По словам звезды, только уверенная в себе девушка способна по-настоящему очаровать каждого.

По мнению Джоли, самое привлекательное в женщине - ее независимость, самодостаточность и имение своей точки зрения. Джоли влюбляет мужчин такой тактикой поведения, пишет sm-news.ru.

В частности, артистка сумела влюбить в себя даже Брэда Питта.

Саму актрису восхищают девушки, которые знают свои права и отстаивают их. Своих дочек она учит тому, что внутренняя красота всегда важнее внешней.

К слову, Энджи уверена, что злость в женщинах зарождается в момент, когда в их жизни появляется несправедливость.

Напомним, что Джоли очень целеустремленная и всегда добивается своего. Кроме того, она желает абсолютно все контролировать. Говорят, Энджи тщательно следит за новостями о себе, ведь думает, что именно она решает, какая информация и фото попадут на глаза общественности.

Сейчас Анджелина создает себе образ милой женщины, сфокусированной на семье.

Напомним также, Анджелина Джоли уверена, что не может построить новые отношения, так как во время бракоразводного процесса у нее сложился имидж «злодейки».

Актрису всегда выставляли плохой СМИ, поэтому теперь мужчины боятся ее.

Из-за плохой репутации Джоли даже якобы решилась пойти на крайние меры, а именно: начала посещать гадалок и ясновидящих.

Ранее мы писали, что бывший возлюбленный Анджелины Джоли и обладатель "Оскара" Тимоти Хаттон попал в скандал. Так, канадская модель Сэра Джонсон заявила, что артист изнасиловал ее еще в середине 80-х.

Все это время женщина молчала, поскольку опасалась осуждения со стороны окружающих. Но движение #MeToo, которое обрело популярность в социальных сетях, заставило Сэру заявить о поступке звезды публично.

Тогда Джонсон было всего 14 лет, и Тимоти стал ее первым мужчиной.

Сам же экс-любовник Джоли свою вину отрицает и уверяет, что вообще не знаком с моделью.

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