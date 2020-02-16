Анджелина Джоли хочет завести еще одного ребенка

Актриса давно хотела усыновить или удочерить еще одного ребенка из бедной страны, но ей не разрешал бывший муж Брэд Питт. Теперь же Джоли никто не помешает, и она начала активную подготовку к пополнению семьи.

Брэд Питт тогда чувствовал, что «их выводка из шести человек было достаточно».

Приближенный звездной семьи рассказал СМИ, что Джоли не просто задумывается об этом, но и уже начала серьезную подготовку: посещает детские дома в Сирии, Гаити, а также в Эфиопии и других частях Африки.

«Она очень гордится своими детьми и всем, чего они достигли, особенно их гуманитарными успехами. Анджелина хочет дать еще одному ребенку такую ​​же возможность», — говорит инсайдер.

Актриса уже воспитывает шестеро детей: сыновей Мэддокса, Пакса, Нокса а теперь и сына Джона, который подумывает об операции по смене пола и принимает гормональные таблетки. А также дочерей Захару и Вивьен. Все они носят фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Джон (ранее дочь Шайло), Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми бывших супругов.

Напомним, что 56-летний Брэд Питт был на вечеринке по случаю вручения «Оскара». На мероприятии, кроме Питта, присутствовали разные знаменитости, в том числе американский рэпер Канье Уэст и его супруга Ким Кардашьян.

Известно, что некоторое время назад бывшая жена Брэда, Анджелина Джоли, выступила против его общения с семейством Кардашьян, ведь Питт хотел, чтобы их дети общались, ведь семейство Кардашьян может плохо повлиять на их отпрысков. Поэтому Джоли поставила условие: если Питт хочет и дальше видеться с детьми, то он должен перестать общаться с Ким и Канье.

Скорее всего, Анджелина негативно отнесется к тому, что Брэд пошел наперекор ее условиям.

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