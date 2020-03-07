Знаменитая украинская певица Анна Седокова сверкнула пышными формами во время съемок знаменитого российского шоу

Анна появилась на шоу "Вечернего Урганта" в изящном наряде с тигровым принтом и похвасталась первыми успехами во время похудения, пишет Рoliteka.net.

Вчера вечером звезда решила принять участие в знаменитом российском шоу, появившись в блестящем образе и удивив помолодевшим видом. Похоже, не только серьезные отношения с Янисом Тиммой идут на пользу звезде, но еще и ее новая диета. Артистка выглядела весьма сияющей и довольной:

«А можно я вам завтра напишу все свои чувства и как это было, а сегодня вы мне ❤ Я так боялась, но вы, наверное, это увидели 😂 Как было? Кто уже посмотрел #вечернийургант @vecherniy_urgant ??? Повторим? Запускаем челендж? Как там???», – написала под новым постом Анна.

Пользователи тут же отреагировали:

«Какая же вы очаровательная 😍», «Крутая🔥», «Ребята, вы фото в каких приложениях обрабатываете? Есть смысл готовые пресеты покупать?», «Очень красивая ❤️», «Ургант просто божественен! Обожаю его и его юмор💜💜💜», «Как же вы красиво сидите) ужасно прекрасная поза 😍😍😍😍».

Ранее также Анна Седокова сверкнула похудевшей фигурой во время тренировки. Не так давно Анна заявила, что у нее появились проблемы с самочувствием, причем напрямую связанные с питанием и - как следствие - набором лишнего веса. Выяснилось, что звезде нельзя употреблять молочные продукты и яйца.

По словам Анны, она решила устроить целый марафон по похудению и теперь активно делитсЯ в социальной сети инстаграм серией кадров, сделанных и во время приготовления полезной пищи, и во время тренировок после.

К примеру, на новых кадрах, опубликованных в разделе Стори, Анна показала похудевшую фигуру (по словам артистки, ей удалось скинуть уже порядка 4 килограмм) в спортивном наряде. Певица показала стройные ноги и грудь в обычном костюме, состоящем из топа и коротких шорт.

Вот что сама Анна ранее рассказывала о диете:

«Еще один метод похудения - приложения для подсчета КБЖУ, если правильное питание не твоя история. Есть и худеть можно, просто высчитай свою норму, вноси каждый продукт в таблицу и рассчитай, что и когда можешь съесть. Как говорил мой давний приятель спортсмен, любивший борьбу и бургеры со свининой: «не важно, что ты ешь, когда считаешь КБЖУ, поправиться можно и на пустой гречке, если ты будешь есть ее мешками». Так наслаждайтесь!», – написала Анна несколькими днями ранее.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом