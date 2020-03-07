Известная телеведущая Леся Никитюк в трусах поздравила женщин с весенним празником

Как передает Politeka, украинская телезвезда Леся Никитюк возбудила сеть новым пикантным снимком.

Так, артистка позирует в одних трусах и в вязанной кофте. Довольно откровенное фото появилось на личной странице Никитюк в Инстаграм.

«С весной вас !!! Бусинки🌸🌸🌸Любите и будьте любимыми! Забывайте все свои комплексы, выбрасывайте из головы плохие мысли !!! Верьте в себя, вы лучшие! Каждая из нас найдет свое счастье! Если падаете, сделайте сексуальную фотку и вперьоооод к нового😆❤️❤️❤️», - написала Леся.

Как и ожидалось, пользователи сети также написали много комментариев в ответ, поздравив телеведущую с праздником и отметив, что она выглядит просто восхитительно.

«Шикарная 😍», «Классная фотка», «Красотулька ты наша», «Леся, ты красотка😍, но эта тупая челка тебе вовсе не идет. А ТАК БОМБА! 😍🔥», - пишут люди.

Ранее в Инстаграме звезды появился необычный фотоколлаж звезды, на котором она позировала сразу в двух разных нарядах.

На первом кадре артистка показала стройную фигуру в белоснежном топе и золотистой мини-юбке. А вот на втором, якобы неудачном кадре, звезда одета в лавандовой майке и джинсовых шортах. Под коллажем звезда спросила у поклонников, какой из кадров им подходит больше и как обычно фанаты позируют на своих кадрах.

Стоит отметить, что во время отдыха звезда часто показывает, как ест и выбирает самые разные вкусности. При этом выглядит артистка довольно стройно. Именно поэтому многие стали интересоваться секретами восхитительной формы.

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