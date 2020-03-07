 Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая любит поучать людей, на этот раз  поделилась секретами своего успеха

На своей странице в Instagram известная ведущая и автор книг по этикету Ольга Фреймут часто делится с поклонниками советами,  передает Politeka

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На этот раз она рассказала о правила поведения, которые помогают ей произвести выгодное впечатление при знакомстве с людьми и тут же покорить их.

Кроме того она разместила фотографию, на которой попозировала в  классическом наряде.  Фреймут предстала в черных брюках и белой блузе, а свой образ  дополнила ярко-красными губами и укладкой.  

"Я верю в манеры и образование больше, чем в состояние и благородное происхождение. Вот мои секреты, как покорить мгновенно",- заявила Фреймут.

Поклонники немедленно отреагировали на пост,  благодарив за полезную информацию.

"Ой, как же нам не хватает в нашем обществе хороших манер и поведения?!Спасибо что делитесь своими знаниями!", "Очень полезно, спасибо", "Круто, это интересно", " Вау какая милая симпатичная красотка, с ума сойти просто ангел",- пишут люди.

Ранее мы писали, Ольга Фреймут рассказала, как правильно кушать суп.

По словам звезды, суп нужно брать ложкой «от себя», и если он горячий, то не стоит дуть, а необходимо подождать, пока он остынет.

Напомним, Фреймут забыла о белье и показала свои тайные места.

А еще Politeka писала, что Ольга Фреймут отбросила стыд и удивила экстремальным декольте.

Также Politeka писала, что исхудавшая Фреймут поразила внешним видом на семейных фото.