Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая любит поучать людей, на этот раз поделилась секретами своего успеха

На своей странице в Instagram известная ведущая и автор книг по этикету Ольга Фреймут часто делится с поклонниками советами, передает Politeka

На этот раз она рассказала о правила поведения, которые помогают ей произвести выгодное впечатление при знакомстве с людьми и тут же покорить их.

Кроме того она разместила фотографию, на которой попозировала в классическом наряде. Фреймут предстала в черных брюках и белой блузе, а свой образ дополнила ярко-красными губами и укладкой.

"Я верю в манеры и образование больше, чем в состояние и благородное происхождение. Вот мои секреты, как покорить мгновенно",- заявила Фреймут.

Поклонники немедленно отреагировали на пост, благодарив за полезную информацию.

"Ой, как же нам не хватает в нашем обществе хороших манер и поведения?!Спасибо что делитесь своими знаниями!", "Очень полезно, спасибо", "Круто, это интересно", " Вау какая милая симпатичная красотка, с ума сойти просто ангел",- пишут люди.

Ранее мы писали, Ольга Фреймут рассказала, как правильно кушать суп.

По словам звезды, суп нужно брать ложкой «от себя», и если он горячий, то не стоит дуть, а необходимо подождать, пока он остынет.

Напомним, Фреймут забыла о белье и показала свои тайные места.

А еще Politeka писала, что Ольга Фреймут отбросила стыд и удивила экстремальным декольте.

Также Politeka писала, что исхудавшая Фреймут поразила внешним видом на семейных фото.