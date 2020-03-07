Александра Кучеренко, которая является во многих отношениях талантливой личностью - артистка и танцует, и телеведущей работает на ТВ, и моделью, показала один из своих творческих обучающих вечеров

Супруга Дмитрия Комарова позировала в темном мини-латье с объемными разрезами на талии и спине во время того, как обучала украинок и не только танцам. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram отечественной знаменитости.

Жена известного украинского ведущего и путешественника Комарова провела мастер-класс для тех, кто хотел освоить минимум техники бальников и просто хорошо провести время. На новых опубликованных со сториз Саши фото и видео, она красуется в компании коллег и в откровенном наряде, который подчеркнул все преимущества ее стройной фигуры. В частности артистка, игриво позируя на камеру засветила и свои стройные ножки.

Ранее жена известного украинского ведущего Дмитрия Комарова показала, как она выглядит, вероятно, перед съемками или на светском мероприятии.

Александра Кучеренко продемонстрировала неяркий, но заметный макияж на своем прекрасном лице, улыбаясь на камеру для типичного сэлфи. Волосы артистки были уложены элегантной волной.

Кроме того, Саша находится в отменной физической форме, что видно по ее фигуре. В этот раз звездная красавица позировала в вечернем платье тусклого голубого цвета с глубоким декольте.

Поклонники звездной пары Кучеренко и Комарова написали в комментариях под фото массу комплиментов в адрес Саши и подчеркнули, что Дмитрию с ней очень повезло.

Напомним, что Дмитрий Комаров раскрыл правду о скандале с перестрелкой в Бразилии.

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