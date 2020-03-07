Известная певица Слава Каминская показала удивительные кадры, на которых предстала в стильным и откровенных нарядах
Как сообщает Politeka.net, Слава Каминская из группы НеАнгелы интригует поклонников откровенными фото. Певица балует поклонников горячими кадрами, демонстрируя свои аппетитные формы, которые она охотно показывает своим поклонникам.
В преддверии 8 Марта многие девушки начинают задумываться о своем праздничном образе, ведь в этот день каждой хочется выглядеть по-особенному. Подумать над своим образом и Слава Каминская, продемострировав на своей странице Instagram пять стильных луков и просит поклонников помочь ей выбрать.
Певица показала первый наряд, который состоял из черного платья с глубоким декольте с обнаженными плечами.
"Черное платье футляр — это классика. Подчеркивает силуэт, оформляет грудь и бедра. Длина такого платья, я считаю, должна зависеть от целей на вечер😂", - написала девушка.
На втором - она предстала в красном комбинезоне, которое дополнял черный пояс, высокие сапоги в тон. При этом девушка приняла соблазнительную позу, раздвинув ноги в стороны.
"Давно не носила подобные образы, но этот комбинезон еще не видел мир, самое время. Если хочется поскромнее — можно надевать поверх легкого гольфа. Но ноги, считаю, прятать не стоит", - описала свой наряд певица.
На третьем - примерила юбку с перьями, топиком на тонких бретельках и джинсовой куртке. Образ дополнили сумочка и яркий макияж.
"В этом деле главное – удачно скомпоновать камни и текстуру джинса. Можно взять любое платье в оттенке марсала (это всегда выглядит благородно) и добавить вечный джинс, который никогда не выйдет из моды", - подписала певица.
Четвертый образ состоял из элегантного платья ассиметрического кроя, верх - бежевого оттенка, а низ - синего.
"Платье с высокой талией и разлетом – как минимум, практично и удобно, а шелк на декольте добавляет элегантности и легкости. Добавляем классические черные лодочки – вуаля, в воздухе уже пахнет Парижем", - прорекламировла стильный лук девушка.
Пятый образ состоит из платья-рубашки темно-зеленого оттенка, дополненого ремнем коричневого цвета и обручем в тон.
"Мой любимый лук из этой подборки. Не вызывающе, стильно, самый тренд. Даже нечего добавить, уверена, он может стать и вашим фаворитом тоже", - призналась Слава.
Пользователи сети поспешили оставить свои комментарии под фото и выбрать для Славы самый лучший образ.
Напомним, Каминская оказалась в постели и рассказала о своих ночных шалостях.
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