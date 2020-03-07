Тина Кароль показала яркие кадры, на которых она предстала в откровенных сценических нарядах

Артистка в своих строриз показала, как кайфует от выступлений и обожает свою публику, передает Politeka.net. Помимо прочего, звезда, талантом которой восхищаются многие украинцы, покрасовалась в "чешуйчастом" золотистом платье на тонких бретелях и с ошеломляющей своей красотой улыбкой на лице.

Кроме того, Кароль выступала и в прозрачном бельевом наряде, состоящем из гипюровой кружевной из майки. Украинская селебретис частично засветила свою объемную грудь, а также продемонстрировала стройную женственную фигуру в целом.

Отметим, что возможности прокомментировать снимки у поклонников "народной любимицы" не было, но ранее в своих комментариях под постами Тины в популярной соцсети они неоднократно отмечали, как певица хороша, мила и артистична.

Напомним, в группе "Голос країни" обсудили также сходство Тины Кароль с матерью Дана Балана.

«очень похожи», «очень очень», «Обе очень красивые и талантливые», «да, реально похожи», «Реально немного похожы!!!", «Тина красивее», «похожи только тем, что блондинки», - написали тогда пользователи сети.

Позже было опубликовано новое доказательство сходства украинской певицы с матерью. На фото женщина-блондинка прижалась к сыну и широко улыбнулась. Она была в бархатном платье, которое подчеркнуло ее формы.

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