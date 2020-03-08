Известная российская певица Надежда Бабкина рассказала, как планировала совершить суицид

Об этом звезда рассказала в эфире ток-шоу "Ты не поверишь", передает Politeka.net.

По ее словам, в 25-летнем возрасте за пару недель до родов она раздумывала над тем, чтобы уйти из жизни.

Тогда артистка была настроена очень серьезно, а сейчас Надежде Бабкиной даже страшно об этом думать.

«К нам в дом всегда приходили люди. В канун Нового года пришла еще определенная компания. Кто-то ушел, но перепили крепко, кроме меня, поскольку мне вот-вот рожать. Ночь на дворе, с такси в те времена было сложно, транспорта никакого нет. И осталась у нас одна девочка-подруга. Комната была маленькая. Мы все улеглись спать. В какое-то время меня просто подняло, я должна была идти в туалет. Картина такая: вижу, что лежит мой муж, эта девушка и идет шевеление под одеялом — они совокупляются», — откровенно рассказала Бабкина.

В тот момент Надежда Бабкина все проанализировала и моментально бросилась к окну.

«Встала у окна, а это седьмой этаж. В этот момент Данила в животе забился сильно. Я этот живот обняла, привела себя в порядок, пыталась отвлечься. Подумала, что надо завтра же уехать в Астрахань, но поняла, что меня на самолет не пустят. Я не знала, куда бежать, кому пожаловаться», - с тревогой вспоминает певица.

Надежда Бабкина в эфире ток-шоу призналась, что от фатального поступка ее "отговорил" еще неродившейся ребенок, поэтому потом она стала верить в различные мистические знаки.

«Данила все колотился, как будто просил: «Мама остановись». Я это поняла и мне стало неважно, кто там с кем, мне было важно сохранить сына. Каждый раз у меня перед глазами все это. Я смотрю на своего двухметрового сына, испытываю счастье и думаю: «Он же меня спас». Я родителям своим ничего не сказала. Они умерли, но они об этом не знали», — добавила она.

Ранее мы рассказывали о том, что Надежда Бабкина увидела на Донбассе "третью силу".

Так, народная артистка РФ, депутат Мосгордумы Надежда Бабкина считает, что на Донбассе боевики и украинская армия не стреляют, а стреляет "третья сила".

Ко всему прочему она обвинила Украину в том, что за годы независимости там якобы велась постоянная пропаганда против Российской Федерации.

Напомним, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу: "Они стреляют на поражение".

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