Известная певица Светлана Лобода показала на теплых кадрах, как отдыхает в праздник 8-го марта

Только вчера звезда сообщила, что покидает Украину, буквально спустя два дня после того, как провела там концерт, сообщает Politeka.

А уже сегодня артистка трогательно поздравила поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм, после того, как похвасталась новым стильным образом.

На новых кадрах певица позировала в естественном виде - с распущенными волосами, без макияжа и в весьма удобной дожде. Так, певица показала фигуру в обтягивающих кожаных штанах черного цвета и коротеньком сером гольфе, засветив свой живот.

«С праздником, мои девочки❤️ Живите на полную! отдавайте себе лишь тем, кто вас достоин. излучайте свет и любовь. И всегда помните , что все люди как люди ....а именно каждая из Вас.... #SUPERЗвезда 🔥🤩 п.с. хорошего дня, малышки 😍», – трогательно обратилась к фанатам Светлана, получив множество комментариев в ответ.

Как известно, после выхода клипа "Новый Рим" звезда фактически сразу же отправилась на отдых в Париж, не комментируя заранее свой отпуск.

И только недавно певица отметила, что решила устраивать себе такой неожиданный отдых каждый раз после любого значимого события в ее жизни. По мнению Светланы, это поможет держать себя в тонусе и готовить новые и нестандартные работы.

Артистка отметила важное достижение, рассказав о нем под новым постом в Инстаграм. На представленных фото звезда позировала во время прогулки по набережной в солнечном наряде, состоящем из белой укороченной толстовки и светло-серых лосин с полосками.

А вот в подписи звезда объявила о большой новости:

«На радостях 🔥 альбом #SoldOut получил статус «платиновый» любовь и труд все перетрут 😬🤘😂 #Soldout #платина #спустя2месяца», – написала певица.

Похоже, новый альбом звезды, над которым одна долго трудилась получил статус платинового и это всего за два месяца после выхода. Стоит отметить, что сама певица часто акцентировала внимание на ее новых работах, вошедших в новый альбом.

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