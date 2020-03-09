Звезда "Орел и решка" Настя Ивлеева 8 марта праздновала не только Женский день, но и свой 29-й день рождения

Артиска покрасовалась во многих образах, были среди них и очень "реалистичные", если можно так выразиться - звезда упала во время своего выхода на сцену или же на самой сцене - из ее сториз это не совсем ясно, при этом получив массу ссадин и синяков. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram известной блогера и телеведущей.

На кадрах она красовалась в спортивных коротеньких шортах и топике, в гримерке показывая, как упала. На руках, коленках и даже шей Насти были синяки и ссадины. Но Ивлеева не очень унывала по этому поводу, больше смеялась, чем, условно, плакала.

Также на кадрах масса перепостов поздравлений в адрес Насти от других российских звезд - на фото поздравлений Настя позировала в декольтированном платье, с цветами, в обтягивающем "повседневном" наряде.

Также Анастасия пошутила, как она это часто и мастерски любит делать, и с помощью фильтров в популярной соцсети "искарежила" свое милое личико до квардатного с надписью на лбу "9 марта". Намекая, таким образом, как непросто, видимо, многим дамам после бурных празднований 8-го числа.

Напомним, ранее звезда писала:

«Быть другим - значит быть свободным», - подписала серию фотографий Ивлеева.

На новых фото телеведущая предстала в необычном образе. У нее очень короткая мужская стрижка. Волосы выкрашены в яркий черный цвет, глаза подведены тоже черным. На Насте надето маленькое черное платье-бюстье.

Поклонники активно комментируют фото, которые уже набрали почти 500 тыс. лайков. Фанаты ведущей в один голос твердят, что она стала похожей на актрису Монику Беллуччи.

«Похожа на Монику Беллуччи», «Это слишком великолепно», «Ааааааа ты шо делаешь???)))», «Женщина Вамп», «Черный лебедь», «Вот что значит - Подлецу все к лицу. Любой образ)», - пишут фолловеры артистки.

Нашлись и те, кто раскритиковал новый образ. Некоторые в комментариях оскорбляли ведущую, а одна из подписчиц написала: «Какой красивый мальчик!», намекая на слишком короткую стрижку Ивлеевой.

Интересно, что перед этой серией снимков Настя опубликовала еще одну, где у нее длинные волосы, покрашенные в яркий желтый цвет. «Цыпочка», - подписала Ивлеева фото. Поклонники стали рассуждать, в какой же цвет покрасит Настя волосы в следующий раз.

Напомним, что недавно ведущая сменила имидж, покрасив волосы в яркий розовый цвет. С такими волосами она ходила в повседневной жизни. Звезда рассказала, что покрасилась в розовый всего на пару дней, но ей так понравилось, что она оставила этот цвет.

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