Бывший муж скандальной российской певицы Лолиты Милявской, Александр Цекало, наслаждается компанией молодой жены, модели Дарины Эрвин

Шоумен публикует откровенные фото со своей супругой, и часто, не упуская момента, трогает ее у всех на глазах за грудь, пишет Politeka.net.

Так одни из скандальных снимков разлетелись по сети. На фото Цекало и Эрвин позируют на пляже. Девушка в белом купальнике, ее супруг подошел к ней сзади, обнял и потрогал за грудь.

"Похоже, что грудь Дарины Эрвин так сводит с ума Александра Цекало, что он даже на фотографии не может отказать себе в удовольствии помять её 🤗 Ну, очень романтично…😉 ", - написали в одной из Инстаграм-групп.

Почти за час пользователи сети оставили багато сообщений и поставили почти 1000 лайков.

"Как же противненько почему-то(((... эти малюсенькие пальчики-сосисочки его(((...", "Фу", "К чему нам эта инфа!?🤷🏽‍♀️", "Какие у него маленькие ручки 😂", "Вот интересно ей самой то не противно 🙈", " Зачем это выкладывать?!!", "Почему так мерзко и противно?🤢", "Старый пердун туда же🙄", "Беее, хрыч старый 🤢", "Фу мерзость", "Рук не хватает у Цикало.Может помочь.😃😃😃", "Красаffчик- Цекало", "Что романтичного? Похотливый старик трет молодую девку", - написали пользователи сети.

Напомним, ранее 58-летний Цекало показал, как страстно целует жену.

На фото видно, что Цекало оголил декольте девушки, держит ее за грудь и целует.

«Трудно работать дома», - подписала модель фотографию.

Как известно, Дарина Эрвин – четвертая жена Александра Цекало. Она на 30 лет младше артиста.

Эрвин всячески демонстрирует свои пышные формы и стройную фигуру. Жизнь с Дариной, похоже, превратилась для Александра Цекало в сплошной медовой месяц.

Ранее мы писали, что известно, Александр Цекало с Дариной Эрвин живет в США, куда к ним прилетают погостить дети актера от третьего брака.

Между бывшими супругами довольно натянутые отношения и они общаются только через адвокатов.

По словам знакомых бывшей семьи, дома Цекало запрещает говорить о маме, ведь у него остался осадок после расставания.

Напомним, Цекало бросил сестру Брежневой ради любовницы: пластика, и роскошь и свадьба в США.

Как сообщала Politeka, Цекало решился на отчаянный шаг ради молодой жены: сестре Веры Брежневой пришлось...

Также Politeka писала, что появилсь видео, как женатый на сестре Брежневой Цекало целует другую женщину.