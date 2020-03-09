Знаменитая украинская певица Анна Седокова показала первые кадры из своего нового клипа с Мишей Марвином

Артистка не так давно показывала в разделе Стори первые фото со съемок новой музыкальной композиции. А сегодня звезда решила показать полноценное промо-видео с клипа, пишет Рoliteka.net.

Так, на новом бекстейдж-видео певица появилась с новой прической. Не так давно Анна решилась на кардинальную смену имиджа и отстригла челку, чем вызвала волну негодования в своей адрес.

Однако в новом образе певица появилась лишь несколько раз на светских мероприятиях. Похоже, ее челка все же понравилась звезде, поэтому на представленном промо Анна с удовольствием позировала с новой стрижкой. Дополнила свой образ артистка серебристым платьем из блесток с довольно смелыми вырезами по боками и на спине.

«Мы с @misha_marvin создали нечто прекрасное. Скоро. Совсем скоро... «Если мы не вместе, рушится земля. Если нас не будет, но останусь ли я...»», – написала Анна.

Поклонники тут же прокомментировали увиденное: «Когда это выйдет ?», «Блин вот теперь челку захотелось . Интересно, мне пойдёт 🤔», «Великолепие🔥🔥», «Как вы все успеваете😱 Вы крутая!!!», «Очень жду», «Аня, ну когда совсем скоро 😏, это значит завтра? 😋😍», «🔥🔥🔥🙏очень интересно😍ждем❤️».

Ранее Седокова сверкнула своим главным подарком от молодого любовника. Анна не так давно огорошила сеть заявлением об отношениях с молодым возлюбленным - баскетболистом Янисом Тиммой.

Сначала звезду критиковали и оскорбляли за то, что она разбила другую, чужую семью (Янис ранее состоял в браке), однако звезда не обращает внимания на критику и продолжает хвастаться своим счастьем перед публикой, на странице в социальной сети Инстаграм.

В этот раз звезда представила небольшой ролик, во время которого прошлась перед камерой с довольно большим букетом цветов в руках и еле двигается от объема. При этом Анна в спортивном костюме выглядит по-детски забавно.

«Я сегодня видела столько мужчин с букетами, букетиками и своего с букетищем! Давайте раз и навсегда. Мы обожаем цветы ! У вас есть ещё время до вечера!! Срочно поздравить все девочек ❤️ И даже если вам кажется, что это не так, это так! Девочки, как же круто, что есть сегодня!!! Отмечаем!!! Посылаю вам миллион объятий! Помните, что вы сокровища !!! Вы этого достойны !!», – написала Анна под постом.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

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