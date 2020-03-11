Актер, видимо, уже пришел к тому времени, когда готов к новым отношениям

Голливудские звезды Брэд Питт и Дженнифер Энистон расстались много лет назад, но поклонники до сих пор надеются, что пара влюблена друг в друга

Фанаты считают, что Питт и Энистон обязательно должны восстановить отношения, но все их мечты рушатся из-за скандальных кадров, пишет Рoliteka.net.

На днях папарацци сфотографировали Питта в компании загадочной брюнетки. Вместе они посетили концерт Thundercat в Wiltern Theatre в Лос-Анджелесе.

Видео с ними опубликовал сайт TMZ. Как сообщили очевидцы, пара приехала вместе, весь вечер слушала и музыку и болтала.

Отметим, недавно появились слухи, что мать Брэда Питта также мечтает, что он сойдется с Дженнифер Энистон.

Джейн Этта, так зовут маму актера, в восторге от того, что пара помирилась и восстановила отношения. Только Этта боится, что это скоро закончится.

"Джейн и Джен всегда хорошо ладили и поддерживали связь, даже когда Брэд был женат на Анджелине», — расказал один из источников звездной семьи.

Только в ответ, актер посчитал такое внимание «напрягающим».

Женщина говорит Брэду мол она боится, что сын снова все испортит.



Напомним, дети бывшей жены Питта, Анджелины Джоли, и его самого попали в больницу.

Артитска рассказала, что последние два месяца провела в больнице, где находилась рядом с дочерьми. Джоли призналась в журнале Time, что Шайло перенесла операцию на бедре, а вот, что с Захарой и вовсе промолчала, ведь она уважает частную жизнь детей.

"Они понимают, что бороться с проблемами со здоровьем и бороться за выживание и выздоровление - это то, чем можно гордиться», - подчеркнула Энджи.

Ранее мы писали, что Джоли привлекает миллионы мужчин до сих пор. По словам звезды, только уверенная в себе девушка способна по-настоящему очаровать каждого.

По мнению звезды, самое привлекательное в женщине - ее независимость, самодостаточность и имение своей точки зрения. Джоли влюбляет мужчин такой тактикой поведения. В частности, артистка сумела влюбить в себя даже Брэда Питта.

Саму актрису восхищают девушки, которые знают свои права и отстаивают их.

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